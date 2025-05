BMW M2 CS, pronta al debutto a Villa d’Este la coupé da collezione

Sarà una settimana intensa per BMW al prestigioso Concorso d’Eleganza Villa d’Este, dove il costruttore bavarese sta per svelare diverse novità di rilievo. Dopo aver attirato l’attenzione con un prototipo unico ispirato alla Skytop, i riflettori si spostano ora su una delle sportive più attese, ovvero la BMW M2 CS, in arrivo molto probabilmente nel giro di pochi giorni.

Un nuovo video mostra un esemplare quasi del tutto privo di camuffamenti, un segno evidente che il debutto è imminente. A differenza delle precedenti versioni CS, le luci diurne gialle sembrano essere sostituite da unità LED bianche, ma ciò che colpisce è l’aspetto generale: paraurti anteriore più scolpito, spoiler posteriore “ducktail”, e addirittura il logo “M2 CS” celato dietro una sottile pellicola mimetica. Persino gli iconici sedili in carbonio risultano parzialmente coperti, probabilmente per non rivelare anzitempo eventuali novità nel design degli interni.

Nonostante il tentativo di mantenere il riserbo, è ormai chiaro che si tratta della versione più estrema della Serie 2 Coupé, ancora a trazione posteriore. Secondo fonti affidabili, la nuova M2 CS sarà spinta da un motore che eroga 523 cavalli, e sarà disponibile solo con cambio automatico, escludendo la trasmissione manuale. È prevista una futura variante xDrive, ma non prima del 2026.

Uno dei focus principali sarà la riduzione del peso, ottenuta grazie all’uso massiccio di fibra di carbonio, che dovrebbe alleggerire la vettura di circa 30 kg rispetto alla M2 standard. Tra i dettagli estetici confermati sappiamo di trovare cerchi in Gold Bronze e un’inedita verniciatura in viola metallizzato, con ulteriori opzioni più discrete a disposizione per carrozzeria e ruote.

La BMW M2 CS 2025 non rinuncerà al sedile posteriore, ma gli appassionati sperano ancora nell’arrivo di una più estrema versione CSL, che finora è rimasta solo un prototipo mai approdato alla produzione. Quest’ultima sarà limitata a circa 2.000 esemplari in tutto il mondo, con un prezzo previsto superiore ai 110.000 euro, almeno secondo le stime per il mercato in Germania,