BMW, il futuro delle sportive è green: le sfide e le strategie

BMW è uno dei marchi più noti e apprezzati nel mondo delle auto sportive. La Casa dell’Elica vanta una lunga tradizione di modelli ad alte prestazioni, capaci di distinguersi per il design, la tecnologia e la dinamica di guida. Ma quali sono i piani della compagnia in ottica futura? Riuscirà a far valere la sua supremazia tecnica con l’avvento dell’elettrico? Andiamo a scoprire, in maniera dettagliata, il prossimo corso della mobilità in chiave teutonica.

Il futuro delle sportive BMW è green

BMW ha reso noto di voler investire pesantemente sull’elettrificazione della gamma, al fine di ridurre le emissioni di CO2 e soddisfare la domanda dei clienti. Tra le proposte a batterie previste, figurano gli esemplari ad alte prestazioni, tra cui la i4 e la iX, destinate ad affiancare le preesistenti i3 e i8.

Per quanto riguarda la i4, siamo di fronte a una berlina sportiva a quattro porte, ispirata alla Serie 4 Gran Coupé, ma con un design più aerodinamico e futuristico. Il bolide vanta una potenza di 530 CV, sufficienti per uno sprint da 0 a 100 km/h in circa 4 secondi e un’autonomia superiore ai 600 km. Si declina in due versioni: la i4 eDrive40, con trazione posteriore, e la i4 M50, contraddistinta da trazione integrale e un tocco di aggressività su strada.

A sua volta, la BMW iX è un SUV completo, studiato per essere il top level della Casa. Basata sulla piattaforma modulare CLAR, che ospita diverse tipologie di powertrain, è in grado di erogare 500 CV, tradotti in uno scatto da 0 a 100 in meno di 5 secondi e una percorrenza di oltre 600 km. Le dotazioni di bordo sono avanzate, comprendenti il sistema operativo iDrive 8, il display curvo da 14,9 pollici, l’impianto di guida assistita Personal Assistant e il tetto panoramico con funzione elettrocromatica.

Alla luce degli ottimi risultati commerciali, BMW è ancora più incentivata a insistere sulle full electric. Mentre le maggiori rivali Mercedes-Benz e, soprattutto, Audi, faticano ad abbracciare il cambiamento, il colosso bavarese ha saputo centrare subito importanti traguardi. In un mercato sempre più orientato verso la sostenibilità, proseguono i lavori sulle produzioni del domani. Tra le new entry in listino si prospetta l’avvento della iX3 di tipo M Sport, attesa verso la fine del 2025, come Model Year 2026.

Quella sarà l’apoteosi di un processo di raffinamento stilistico e tecnico compiuto dalla squadra interna. La sinergia sottoscritta tra le parti ha il potenziale di mantenere a lungo in alto le quotazioni della società, che gode di ottima salute. Perché, anche se spesso il passaggio alle BEV rappresenta motivo di difficoltà, cavalcare l’onda permette di cogliere fantastiche opportunità di business di cui andare indissolubilmente orgogliosi.