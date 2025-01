Bilancio drammatico per i pedoni sulle strade italiane nel 2024

L’Asaps (Associazione Sostenitori ed Amici della Polizia Stradale) ha tracciato un quadro allarmante sulla sicurezza stradale per i pedoni in Italia. Sono state rilevate, infatti, ben 475 vittime nel 2024, secondo le stime preliminari. Entrando nel dettaglio della statistica, tra queste centinaia di persone decedute, 313 erano uomini e 162 donne, con oltre la metà, 253 persone, di età superiore ai 65 anni.

Nonostante il dato sui pedoni appaia leggermente inferiore ai 485 decessi ufficialmente registrati dall’ISTAT nel 2023, le statistiche definitive potrebbero rivelarsi ancora più gravi, considerando che non includono i decessi avvenuti in ospedale nei 30 giorni successivi all’incidente.

A livello regionale, la Lombardia ha registrato il bilancio più pesante con 79 vittime, in aumento rispetto alle 51 dell’anno precedente. Seguono il Lazio con 59 decessi (contro i 71 del 2023) e la Campania con 53, questo dato in netta crescita rispetto ai 44 dell’anno precedente. Particolarmente inquietante è il dato che molti pedoni hanno perso la vita sulle strisce pedonali, nonostante, quindi, fossero in pieno rispetto delle regole, ad esempio attraversando con il semaforo verde.

Certi dati evidenziano una grave mancanza di rispetto per le norme di precedenza, infrazioni che comportano, inoltre, la perdita di 8 punti dalla patente e che continuano a essere frequentemente ignorate, causando gravi ferite o morti.

Il fenomeno dei pirati della strada si conferma un’altra piaga: nel 2024 si sono verificati oltre 50 episodi in cui i conducenti responsabili di incidenti mortali sono fuggiti, pari a quasi il 10% degli investimenti fatali. Dicembre si è rivelato il mese più tragico, con 63 vittime, una media di due al giorno.

Tra le vittime, però, non abbiamo solo pedoni anziani: 15 erano minorenni, inclusi due bambini investiti dalle auto dei propri genitori. Un numero significativo di incidenti ha inoltre coinvolto operai che lavoravano in cantieri stradali, evidenziando ulteriori falle nella sicurezza sul lavoro.

Giordano Biserni, presidente di Asaps, ha definito questa situazione inaccettabile: “475 pedoni morti sono una cifra intollerabile per un Paese civile. Non possiamo accettare che gli utenti più vulnerabili continuino a pagare il prezzo della violenza stradale”. Biserni ha elogiato alcune misure del nuovo codice della strada, come il ritiro immediato della patente per chi usa il cellulare alla guida, ma ha sottolineato la necessità di interventi più incisivi: “Servono più pattuglie, sanzioni certe e un impegno maggiore per prevenire tragedie che distruggono le famiglie italiane”.