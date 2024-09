Questo incredibile motore elettrico supera il miglior V12 biturbo in coppia

Case automobilistiche e fornitori sono sempre più impegnati nello sviluppo di nuove tecnologie per le auto elettriche. La corsa ai migliori e più efficienti sistemi di propulsione è iniziata da alcuni anni e, mese dopo mese, si stanno raggiungendo obiettivi di innovazione sempre più notevoli. La ricerca continua per realizzare un motore elettrico di nuova generazione che sia “al top” mira a perfezionare le prestazioni riducendo al contempo peso e dimensioni.

Il motore elettrico pensato per essere integrato ai mozzi delle ruote rappresenta l’ambizione di ogni costruttore. In virtù della sua compattezza, questo motore risulta ideale per le grandi auto sportive. Un motore come questo si monta direttamente sulle ruote, si libera spazio all’interno dell’abitacolo e nel bagagliaio, e si può migliorare significativamente il controllo della trazione e dell’aderenza di ciascuna ruota in modo indipendente. Non ultimo, il peso delle masse non sospese si riduce drasticamente.

I motori di questo tipo offrono anche valori di potenza e coppia superiori rispetto a quelli tradizionalmente installati sugli assi. BMW è già all’avanguardia con motori elettrici sui mozzi per le sue future auto sportive, ma deve fare i conti con una forte concorrenza.

Protean Electric ha infatti svelato un nuovo motore elettrico nel mozzo, il “Pd18 Gen5”, progettato per essere installato all’interno di una ruota da 18 pollici. Sarebbe anche capace di generare una coppia massima di 1.500 Nm. L’azienda non ha divulgato la potenza del suo motore elettrico, ma una coppia di questa portata risulta comunque impressionante, considerando che si tratta di un singolo motore elettrico.

Per fare un confronto, la Rimac Nevera, che utilizza quattro motori elettrici nei mozzi, uno per ogni ruota, raggiunge un totale di 2.360 Nm. Solo immaginare quattro motori Protean mette decisamente i brividi. “I motori nei mozzi delle ruote stanno diventando una tecnologia chiave per la prossima generazione di veicoli elettrici. Il motore Gen 5 è stato progettato per resistere a condizioni estreme come urti, vibrazioni, cicli termici, sabbia, polvere, acqua e contaminazione chimica, garantendo lunga durata e un futuro a zero emissioni per molteplici tipi di veicoli e soluzioni di trasporto”, afferma Stephen Lambert, Direttore tecnico di Protean Electric.

Lambert, parlando di queste caratteristiche piuttosto scioccanti, rivela come questo motore elettrico sia stato progettato in modo modulare per adattarsi a piattaforme elettriche sia a 400 V che a 800 V. Inoltre, offre una durata di vita notevole, fino a 15 anni, con oltre 8.000 ore di funzionamento e una resistenza fino a 300.000 chilometri. Questo motore sarà prodotto negli stabilimenti Protean a Tianjin, in Cina. Da vedere come si rivelerà alla prova dei fatti e sulla strada.