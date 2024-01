Cybertruck protagonista del primo incidente, come ha retto il gigante di Tesla?

Purtroppo, prima o poi doveva capitare. Anche il Cybertruck di Tesla è stato protagonista di un incidente e, oltre a dire innanzitutto che nessuna persona coinvolta nello scontro è rimasta ferita, è importante scoprire come il gigante lanciato da Musk ha risposto all’impatto.

Un incidente contenuto bene

Il Cybertruck è stato probabilmente il veicolo più chiacchierato lo scorso anno e le consegne erano previste proprio per la fine del mese. A quanto pare subito al pronti via uno dei veicoli consegnati è stato protagonista di un incidente stradale. La California Highway Patrol ha riferito che l’incidente è avvenuto il 28 dicembre sulla State Route 35, fuori San Jose. La responsabilità del sinistro sembra tutta dell’altro conducente, il quale era alla guida di una Toyota Corolla. Dalle prime ricostruzioni pare che l’auto in questione sia uscita di strada, abbia poi fatto inversione di marcia e sia tornata indietro superando la doppia linea gialla. Nell’inversione ha preso in pieno il lato del Cybertruck che arrivava nel senso opposto.

L’autista del Cybertruck ha riportato ferite lievi ma non ha avuto bisogno dell’ambulanza per andare in ospedale. Con lui altri due passeggeri, i quali non hanno riportato per fortuna alcuna ferita. Stesso destino fortunatamente anche per il conducente della Corolla. Dunque, dopo aver assistito alle prime immagini del Cybertruck nero che sarà esposto all’Art Basel di Miami, stavolta ammiriamo un modello incidentato. Dalle foto apparse sui social si vede chiaramente che la Corolla ha colpito il grosso pick-up sul lato, all’altezza della ruota. Si vedono graffi profondi lungo il lato conducente del pick-up e manca il rivestimento del parafango attorno alle ruote.

Cybertruck, l’incidente negli USA

Il fatto che tutti i protagonisti dell’impatto siano rimasti illesi, depone a favore di entrambe le auto. Infatti, l’urto è stato tutt’altro che leggero, per usare un eufemismo, visto che si è attivato anche l’airbag laterale a tendina del veicolo elettrico. I danni maggiori li ha invece subiti la Toyota, ma non è chiaro se siano tutti dovuti all’impatto con l’auto Tesla, oppure siano dovuti in parte anche al fatto che il veicolo era precedentemente uscito di strada. Ad ogni modo, anche se la Toyota appare nel video completamente distrutta, tutto è bene quel che finisce bene. E anche per l’incolpevole conducente del Cybertruck il danno è ampiamente riparabile.

Parafango e fascia anteriori dovrebbero venire a costare in tutto meno di 3500 dollari, spesa che naturalmente dovrebbe ricoprire interamente l’assicurazione, visto che il conducente in questione non ha alcuna colpa. Ciò che più conta però per gli appassionati di motori è che il bolide di Tesla abbia risposto bene all’urto, servendo un esempio pratico della sua sicurezza su strada.