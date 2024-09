Auto elettriche, la batteria dura molto di più della vita del veicolo

Tra i dubbi che dissuadono i consumatori dall’acquistare auto elettriche, c’è senza dubbio il problema deterioramento della batteria. Molti consumatori e potenziali acquirenti sono “abituati” a pensare alle batterie degli smartphone. Queste, dopo pochi anni, perdono abbondantemente la loro capacità; il paragone simile con le auto elettriche arriva immediato. Tutto, però, va osservato molto diversamente.

Il degrado delle batterie delle auto elettriche è un fenomeno decisamente diverso rispetto a quello di altri dispositivi. Per confermare questa differenza è giunto un altro studio, l’ennesimo, stavolta condotto da Geotab, azienda specializzata in soluzioni tecnologiche per flotte aziendali.

Grazie ai dati raccolti da oltre 10 mila veicoli elettrici venduti in Stati Uniti ed Europa, Geotab ha concluso che la batteria di un’auto elettrica ha una durata media superiore a quella dell’auto stessa. La necessità di sostituire la batteria, tra le varie “ansie” che attanagliano molti scettici, alla fine, non è un problema di cui preoccuparsi.

Lo studio, intitolato “Taking Charge”, ha rilevato che il degrado annuo medio delle batterie è dell’1,8%. Alcuni marchi che registrano persino un calo inferiore all’1%. Secondo l’analisi, le batterie delle auto elettriche possono durare fino a 20 anni prima di subire un deterioramento significativo che incida nettamente sull’uso quotidiano. In sostanza, nella maggior parte dei casi, la batteria sarà ancora in buone condizioni quando il veicolo sarà quasi un rottame.

In Italia l’età media delle auto circolanti è di circa 13 anni, una delle più alte d’Europa. Per questo motivo il dato sulle batterie delle auto elettriche è particolarmente rilevante. I risultati del report 2024 di Geotab sono ancora più positivi rispetto a quelli del 2019, quando il tasso di degrado annuale era stimato intorno al 2,3%, con una riduzione fino all’1,6% per alcuni modelli.

Anche sull’uso frequente non c’è da allarmarsi: ricaricare spesso l’auto non comporta un rischio maggiore rispetto a una ricarica meno frequente. Geotab ha però individuato una correlazione tra l’uso frequente della ricarica veloce e un degrado più rapido della batteria. In ogni caso, però, è consigliabile sempre monitorare la temperatura esterna durante la ricarica e cercare di mantenere il veicolo in un ambiente fresco.