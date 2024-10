Auto elettriche, in Europa non si acquistano per un solo motivo: lo studio

Abbiamo parlato diverse volte della differenza tra il mercato cinese ed europeo per ciò che concerne il settore delle auto elettriche. I numeri parlano chiaro, la Cina è avanti di diversi anni rispetto all’Europa. Ma perché in Europa poche persone comprano un’auto elettrica? Potrebbero venire in mente diverse motivazioni a riguardo, come il prezzo elevato, soprattutto rispetto al mercato cinese. Tuttavia, secondo uno studio condotto dall’Istituto per le decisioni di mercato di Norimberga (NIM), la motivazione è un’altra.

Auto elettriche, svelato il motivo per cui non vendono in Europa

Autonomia e affidabilità troppo bassa, prezzi troppo alti e poche infrastrutture di ricarica non sono il motivo per cui i consumatori scelgono di non acquistare un’auto elettrica. La motivazione principale è il pregiudizio, secondo uno studio condotto dal NIM. “Chi vuole convincere questi scettici della mobilità elettrica non potrà farlo solo con i progressi tecnici di veicoli e infrastrutture. I consumatori non hanno solo bisogno di miglioramenti relativi ai prodotti e alle infrastrutture, ma anche di informazioni credibili e affidabili sulle prestazioni ambientali dei tipi di motore”, ha dichiarato Michael Zürn, ricercatore del NIM.

Tra le principali “paure” dei consumatori c’è anche la questione legata ai tempi di ricarica eccessivamente lunghi e la mancanza di un posto auto privato dove poter lasciare l’auto a caricare. Inoltre, lo studio indica che un proprietario su tre di un’auto con motore a combustione esprime dubbi sul rispetto ambientale delle auto elettriche e, quindi, non le ritiene adatte per il futuro.

Secondo lo studio, la maggior parte dei proprietari di auto elettriche non menziona l’autonomia come una delle loro principali preoccupazioni, mentre lo è per coloro che non guidano un’elettrica. Il 52% degli intervistati che non possiedono un’auto elettrica ha dichiarato che l’autonomia è uno dei fattori principali, mentre per coloro che hanno un’elettrica, l’autonomia è un problema solo per il 25%.

I preconcetti sono stati confermati anche dalle risposte per quanto riguarda il prezzo. Quasi la metà degli intervistati ha espresso la disponibilità a pagare di più per un’elettrica rispetto a un modello a combustione e il 50% ha dichiarato di poter prendere in considerazione l’acquisto di un’auto elettrica in futuro. Inoltre, il 64% dei proprietari di auto elettriche non intende tornare indietro e pensa di utilizzare questa tecnologia anche in futuro. Un altro dato interessante è che quasi il 40% dei proprietari di un’auto ibrida sta pensando di fare passare ad un’auto elettrica.

Cosa motiva, invece, i clienti ad acquistare un’auto elettrica? Lo studio ha analizzato anche questo, e mostra che predominano ragioni come gli incentivi pubblici (41%) e i bassi costi operativi (36%). Ma influiscono anche motivi come la riduzione delle emissioni (38%) e le sensazioni di guida (28%). Infine, non tutti sono d’accordo con il divieto di vendita di nuove auto con motore a combustione previsto per il 2035, in quanto solo il 23% degli intervistati lo appoggia.