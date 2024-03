Auto elettriche: il valore delle usate crolla e la colpa è di Tesla

I prezzi delle auto usate si stanno lentamente stabilizzando, con i prezzi medi che ora si aggirano intorno ai 27.000 euro, il 3,6% in meno rispetto a un anno fa. Le ibride sono tra le più colpite, con una diminuzione del valore del 6,5%. Ma ciò che preoccupa di più è il mercato delle auto elettriche usate. Secondo un nuovo studio di iSeeCars, i prezzi degli EV usati sono scesi del 31,8% nell’ultimo anno. La società ha analizzato oltre 1,8 milioni di auto usate vendute tra febbraio 2023 e 2024, che avevano tra uno e cinque anni di età. I risultati hanno mostrato un “generale ammorbidimento dei prezzi delle auto usate in generale, ma un calo drammatico nei prezzi dei veicoli elettrici usati.”

Auto elettriche usate: crolla il valore e la colpa è di Tesla

Tesla è stata il marchio più colpito, con un prezzo medio dei loro veicoli elettrici usati che si aggira intorno ai 33.000 euro. Questo rappresenta una diminuzione del 28,9% rispetto all’anno scorso. A seguire Alfa Romeo, che ha visto il valore delle auto usate cadere del 13,3%.

iSeeCars afferma che questa diminuzione è stata guidata dai tagli aggressivi ai prezzi di Tesla, che non hanno solo danneggiato il valore dei loro veicoli usati, ma anche degli altri brand. Come ha spiegato l’analista esecutivo Karl Brauer: “I tagli iniziali ai prezzi delle nuove Tesla da parte di Elon Musk stavano già impattando i valori degli EV un anno fa, ma i suoi ripetuti tagli ai prezzi hanno continuato a far diminuire il valore delle Tesla usate, situazione che si è poi estesa per tutto il mercato usato delle elettriche.”

Brauer ha concluso: “Il mercato delle auto usate sta vedendo un po’ di tregua in linea generale per ciò che riguarda il crollo del valore, ma siamo ancora ben al di sopra del punto medio pre-pandemia, senza alcuna indicazione che torneremo a quei livelli tanto presto.”

La casa automobilistica di Elon Musk, nelle ultime settimane, ha abbassato i prezzi anche in Italia della Model Y, con un prezzo di partenza ora di 42.690 euro. Si tratta di una scelta strategica per rientrare nei nuovi incentivi statali in arrivo nelle prossime settimane.