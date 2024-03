Tesla Cybertruck bloccato sulla sabbia in spiaggia: il recupero non è stato semplice

Un Tesla Cybertruck è rimasto bloccato nella sabbia di Marina State Beach in California, sollevando preoccupazioni e interrogativi sulle capacità del pickup elettrico su terreni non convenzionali. Il proprietario, costretto a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine, ha dovuto poi dare spiegazioni in merito alla presenza del mezzo sulla spiaggia, poiché in quella zona è severamente vietato circolare e richiede autorizzazioni specifiche, regola che il proprietario del veicolo sembra aver ignorato.

Tesla Cybertruck resta bloccato sulla sabbia: sprofondato a causa del peso eccessivo

Il manuale del Cybertruck, consultabile anche online, non fornisce indicazioni sull’uso del veicolo su terreni particolari come quello sabbioso. Tuttavia, è risaputo che su questo tipo di terreni è importante sgonfiare gli pneumatici per fare in modo che il veicolo riesca a muoversi senza restare bloccato. L’errore del proprietario, oltre a quello di transitare dove non era possibile, è stato quello di andare sulla spiaggia con gli pneumatici completamente gonfi. Il resto lo ha fatto il peso del pickup elettrico, facendolo “sprofondare” nella sabbia.

L’incidente sembra essere stato influenzato dal tentativo di imitare azioni di marketing eseguite da Tesla, che in precedenza aveva dimostrato le capacità del Cybertruck in condizioni estreme, incluso il “nuotare” nel Golfo del Messico. Tuttavia, queste dimostrazioni furono eseguite da personale qualificato, a differenza dell’episodio a Marina State Beach. Gli addetti alla manutenzione della spiaggia hanno dovuto intervenire, sgonfiando gli pneumatici del Cybertruck per facilitarne l’uscita dalla sabbia, ribadendo al contempo la necessità di ottenere le dovute autorizzazioni per tali attività.

Il caso del Cybertruck a Marina State Beach serve da monito sull’importanza di un uso consapevole e responsabile di veicoli di questo genere, enfatizzando il bisogno di una guida informata per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Allo stesso tempo, evidenzia la necessità per i produttori di veicoli di fornire linee guida chiare e complete sull’uso dei loro prodotti in situazioni diverse da quelle quotidiane.