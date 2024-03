Tesla Cybertruck sbarca a Dubai: costa meno che negli Stati Uniti

Il Cybertruck di Tesla, pickup elettrico della casa automobilistica di Elon Musk, è ora disponibile anche a Dubai, marcando la sua introduzione, anche se in via non ufficiale, nel mercato del Medio Oriente. Il prezzo offerto in questa regione è decisamente più basso rispetto a quanto, al momento, si trova negli Stati Uniti, rendendo il veicolo più accessibile ai consumatori locali. Nonostante l’assenza di un lancio ufficiale del Cybertruck negli Emirati Arabi Uniti, è già possibile acquistare un esemplare a Dubai per 520.000 Dirham, poco meno di 129.300 euro al cambio attuale. Questa offerta è stata pubblicata su Dubizzle, una piattaforma online di annunci gratuiti nella regione.

Tesla Cybertruck arriva a Dubai: il primo modello disponibile nel paese costa meno che negli Stati Uniti

Le foto nell’annuncio mostrano il Cybertruck mentre viene scaricato da un rimorchio, mostrando anche gli interni che presentano sedili in pelle, un cruscotto privo di qualsiasi pulsante e un touchscreen da 18,5 pollici. Questa unità appartiene alla serie Foundation e ha una potenza di 845 cavalli, dunque si tratta della versione Cyberbeast.

Il prezzo di vendita a Dubai non implica necessariamente un ampio margine di guadagno per i rivenditori, considerando anche la penale di 50.000 dollari imposta da Tesla ai suoi reseller. Nonostante ciò, è evidente che alcuni sono riusciti a bypassare questa limitazione, visto che la rivendita del Cybertruck è attiva a livello globale.

Un esempio è la vendita di un Cybertruck da parte di una concessionaria Porsche a Orlando, che ha messo il veicolo all’asta per 244.500 dollari, dimostrando che non solo i rivenditori indipendenti ma anche concessionarie ufficiali e case d’aste stanno partecipando alla rivendita del veicolo. La differenza tra i prezzi negli Stati Uniti, dove alcuni Cybertruck hanno superato i 300.000 dollari, e quelli a Dubai, è notevole. Questa variazione può essere attribuita ai minori costi di importazione e alle basse tasse sulla vendita di beni di lusso che caratterizzano il mercato degli Emirati Arabi Uniti. Speriamo soltanto che il proprietario non resti bloccato nella sabbia, come successo ad un altro “sfortunato” possessore del pickup elettrico.