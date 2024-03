La Tesla Model Y diventa un van: 2.158 litri di puro spazio

La Tesla Model Y si è rivelata un modello chiave per Elon Musk, capace di superare in poco tempo la Model 3 in termini di vendite grazie al suo design versatile e all’eccellente capienza. Ma per chi non ne ha mai abbastanza di spazio, la divisione francese ha ideato una variante “van”, sacrificando la seconda fila di sedili per un vano particolarmente generoso. L’idea originale è sorta alla community della Casa texana, pronta a immaginare le potenzialità di un veicolo con siffatte caratteristiche per il trasporto di merci o attrezzature. Siccome è il mercato a definire le strategie dei Costruttori, Tesla francese ha ascoltato le richieste dell’affezionata clientela e ha deciso di realizzare un prototipo, ora in tour per l’intero Paese dove raccoglie feedback e prenotazioni.

La Tesla Model Y Van vede la luce sulla base della variante Long Range, con un’autonomia di 565 km secondo lo standard WLTP. Il sacrificio della seconda fila di sedili ha consentito di ricavare un bagagliaio di ben 2.158 litri, trasformando la macchina in un van in piena regola. Affidato alle sapienti mani della divisione interna, il lavoro finale pare destinato a far parlare parecchio di sé. Casomai non lo si fosse capito, la produzione è un’esclusiva del mercato francese. Al momento nemmeno lì è possibile procedere all’acquisto, tuttavia è attivo un canale per richiedere informazioni e inviare richieste.

Tesla France prevede la versione van della Model Y

Il progetto di Elon Musk sta valutando il feedback dei potenziali compratori, in vista di un’eventuale estensione ad altri territori, come l’Italia. Attraverso l’esercizio stilistico compiuto viene sottolineata la spiccata modularità della piattaforma, adattabile a diverse esigenze e configurazioni. Sotto gli aspetti della versatilità e delle performance, ci troviamo dinanzi a una delle proposte dal forte potenziale. Che si tratti di trasportare attrezzature sportive, materiale da lavoro o semplicemente disporre di maggiore spazio per le proprie attività quotidiane, l’esemplare sembra calzare a pennello. Poi, ovviamente, sarebbe davvero curioso scoprire il prezzo, finora top secret. Del resto, prima andrà dato il via libera definitivo al piano vagliato.

La Tesla Model Y riesce ogni volta a catturare un forte interesse. Reduce dal titolo di best seller mondiale nel 2023, lungo il 2024 dovrebbe “rifarsi il trucco”, mediante un restyling di metà carriera, denominato Juniper. Stando, però, alle recenti voci di corridoio, lo sbarco sarebbe slittato al 2025. Poco male, comunque: piuttosto di un lavoro eseguito di fretta, tanto vale attendere ancora un po’. L’eventuale ingresso della versione van in listino aiuterebbe ad attirare una fascia di acquirenti finora rimasta lontana, andando a giustificare l’incremento della tiratura presso la Gigafactory di Shanghai dove vedrà altresì la luce l’economica Model 2, già definita da Musk “rivoluzionaria” con un prezzo di 25.000 euro.