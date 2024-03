Tesla Model 3: addio Performance, arriva la Ludicrous? La potenza fa venire i brividi

406 CV solo all’asse posteriore, per una potenza complessiva superiore ai 600 CV: è quanto potrebbe vantare la nuova Tesla Model 3 Performance, stando ai documenti trapelati dal Ministero dell’Ambiente sudcoreano. Pubblicati su X (il social conosciuto in precedenza come Twitter), rivelano lo spettacolare progetto che la Casa automobilistica texana sta realizzando.

Tesla Model 3: una variante ancora più potente da oltre 600 CV

Che Elon Musk ami sorprendere il suo pubblico è risaputo e, laddove il progetto andasse in porto, gli utenti sarebbero pronti a scatenarsi sul web. Il propulsore del “lato B”, identificato dalla sigla 4D2, appare diverso dall’unità canonica assegnata alle soluzioni di punta del marchio. Il picco di potenza verrebbe raggiunto in meno tempo rispetto alla soluzione precedente, con un’erogazione più corposa anche agli alti regimi.

Se le informazioni trapelate fossero vere, la nuova Tesla Model 3 Performance si spingerebbe a quota 617 CV, pari a un aumento di 112 CV. Da ciò ne deriverebbe uno spunto esaltante, con prestazioni da supercar in piena regola.

In parallelo alle migliorate caratteristiche meccaniche, potrebbe conseguirne un cambio di nome. A dispetto dell’incremento di potenza, sia il peso sia la batteria dovrebbero rimanere invariati, pari a 1.855 kg e 82 kWh. Invece della nomenclatura Performance, potrebbe essere assegnato il nome Plaid o Ludicrous, sempre attingendo dal film Balle Spaziali.

Alla pari di qualsiasi altro leak in attesa di conferma, vi invitiamo a prendere la voce di corridoio con cautela. Nulla è certo e lo sarà solo quando la compagnia stessa lo annuncerà direttamente.

Premesso ciò, il rumor è molto interessante e immaginiamo sarà complicato tenere a lungo la bocca chiusa se ci fosse un fondo di verità. Magari non si spingerà fino ai lidi paurosi della Model S Plaid, ma un bolide del genere farebbe comunque girare la testa agli amanti delle alte prestazioni.

Sul luogo di produzione della Tesla Model 3, immaginiamo la scelta ricadrà, al solito, sulla Gigafactory di Shanghai, il maxi-complesso capace di realizzare un veicolo ogni 40 secondi. Presso lo stesso impianto nascerà anche la Model 2, una proposta pressoché agli antipodi. Da lei ci aspettiamo una rivoluzione non tanto nelle caratteristiche, bensì nel prezzo, come spiegato da Musk in incontri pubblici. Forte di un software evoluto, la piccola del Costruttore a stelle e strisce dovrebbe costare appena 25.000 euro.