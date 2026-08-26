ABT trasforma l’Audi RS 7 in uno spaventoso esemplare unico: si chiama GRIZZLY

ABT Sportsline ha preso un’Audi RS 7 Sportback e l’ha trasformata in qualcosa che risponde al nome di “Legacy Edition – 1 di 1 GRIZZLY”. Di questo esemplare ne esiste uno solo al mondo, ed è già tutto quello che serve sapere per capire di cosa stiamo parlando.

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Sotto il cofano di quella che di serie è già una berlina da 621 CV con un V8 biturbo da 4,0 litri, capace di scattare da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi, roba da supercar di dieci anni fa, i tecnici di ABT hanno spinto la potenza a 760 CV metrici e 980 Nm di coppia. Il guadagno netto rispetto all’originale è di 128 CV e 130 Nm. Non proprio una ritoccatina. Un mese fa ABT aveva già presentato una RS 7 da 1.000 CV con 1.150 Nm di coppia. Rispetto a quello, il GRIZZLY è quasi sobrio.

I tempi sul giro restano un mistero dato che ABT non ha comunicato le prestazioni cronometrate, ma con queste premesse è difficile immaginare che l’auto si trascini pigra tra i semafori. Quello che sappiamo è che quattro portiere, cinque posti e oltre 750 cavalli continuano a essere una combinazione che non smette di stupire.

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Carrozzeria in grigio satinato, kit aerodinamico in fibra di carbonio a vista, minigonne, profili parafanghi, diffusore, alettone, paraurti anteriore, e cerchi in lega con finitura ramata, logo ABT al centro, pinze freno grigie firmate. All’interno, pelle nera, Alcantara, cuciture a contrasto, cielo stellato e il nome GRIZZLY inciso sui battitacco.

ABT la chiama “capolavoro completamente personalizzato”. È il genere di affermazione che di solito fa alzare un sopracciglio, ma stavolta è difficile trovarsi contrariati.

Nel frattempo, in Europa si può ancora ordinare una RS 7 Performance 2026 di serie a partire da circa 147mila euro, per chi vuole il V8, lo spazio per la famiglia e non ha bisogno che l’auto si chiami GRIZZLY.