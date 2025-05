Audi, il curioso caso del vano anteriore minuscolo sulla E5 Sportback

La nuova AUDI E5 Sportback, da non confondere con i modelli europei della celebre casa dei Quattro Anelli, sta facendo discutere non poco gli appassionati di motori e gli utenti dei social network. Non solo per il suo nome che sembra nato dalla mancanza totale di originalità, ma anche per alcuni dettagli stilistici e funzionali che fanno storcere il naso.

Advertisement

Il più eclatante che non poteva passare inosservato sarebbe il vano anteriore estremamente ridotto, talmente piccolo che, secondo alcune immagini emerse online, sembrerebbe avere le dimensioni di una scatola da scarpe. Aprendo il cofano, infatti, ci si trova davanti a una semplice distesa di plastica nera, con al centro una cavità moquettata dall’utilità discutibile. Un piccolo vano frontale (o “frunk”) può far comodo, certo, ma le proporzioni fanno sorridere e contribuiscono al tono ironico con cui molti commentano il modello.

Advertisement

La AUDI (maiuscolo, mi raccomando!) E5 Sportback, in uscita sul mercato cinese nell’estate 2025, è una sorta di station wagon rialzata dal look futuristico. Priva del logo Audi tradizionale, presenta una griglia Singleframe reinterpretata, circondata da una cornice luminosa Light Frame composta da oltre 1.000 LED, con fari Matrix LED ad affiancarla. Le portiere senza cornice e gli specchietti digitali completano il quadro estetico.

Le dimensioni non sono trascurabili. Siamo davanti a una berlina da 4,88 m di lunghezza, 1.96 m in larghezza e 1.478 m in altezza, risultando leggermente più corta della nuova Audi A6. All’interno, il focus della E5 Sportback è tutto sulla tecnologia: un enorme display da 59 pollici si estende in larghezza su tutta la plancia, affiancato da due schermi dedicati agli specchietti digitali. L’ambiente è minimalista, quasi privo di pulsanti fisici, ma arricchito da elementi premium come il caricabatterie wireless da 50W, impianto audio Bose, tetto elettrocromico, intelligenza artificiale di bordo, inserti in legno di castagno e un diffusore di fragranze.

Basata sulla piattaforma Advanced Digitized Platform, la AUDI E5 Sportback sarà disponibile in versioni a trazione posteriore o integrale, con potenze comprese tra 295 e 776 cavalli. La versione più prestante scatta da 0 a 100 km/h in soli 3,4 secondi. Non mancano i sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione, certo, ma resta ancora un mistero l’utilità del vano “porta scarpe” sull’anteriore. Uno spazio, forse, per conservare le delusioni di Audi in estremo oriente nel corso degli ultimi anni?