Antenne auto, la tecnologia ci permetterà di nasconderle nel vetro

La tecnologia continua a fare passi da gigante e contestualmente cambia il mondo intorno a noi. Le antenne auto potrebbero far parte di questa nuova rivoluzione, se è vero che LG sta sviluppando una sua speciale tecnologia in grado di sostituirle con dei semplici adesivi da nascondere all’interno del vetro.

Una nuova tecnologia

Mentre l’intelligenza artificiale promette di costruire auto in pochi mesi, altri colossi del settore provano a modificare anche il mondo dell’automotive rendendolo sempre più performante e pratico. Dalle classiche antenne auto si è passati alla cosiddetta pinna di squalo, che essenzialmente è solo un nuovo design per la medesima tecnologia. Del resto, ormai anche le nostre vetture sono sempre più connesse e rischiare di perdere un pezzo che è diventato ancora più importante, ci fa storcere non poco il naso. Pensiamo infatti a quante volte la classica antenna è stata rubata dalla nostra auto.

Si tratta di un problema che si palesa soprattutto in alcune regioni d’Italia, dove il mercato dei pezzi di ricambio assume contorni criminosi decisamente deleteri. Ora però grazie ad LG spunta una nuova possibilità. Il colosso tecnologico coreano ha collaborato con il produttore francese di vetro Saint-Gobain Sekurit per sviluppare un’antenna trasparente che può essere posizionata discretamente sopra o all’interno del parabrezza o del tetto apribile. Un’innovazione che promette di facilitare tantissimo le cose.

Antenne auto sostituite da adesivi connessi

La connettività è un fattore sul quale spingono molto le stesse aziende automobilistiche. C’è la necessità di essere costantemente connessi alle reti 5G e non solo. Pensiamo ad esempio anche al bluetooth o al GPS. Insomma, offrire un prodotto che dà ampio spazio alle connessioni disponibili è un fattore che sta diventando cruciale. La vecchia antenna per auto sembra ormai obsoleta, e urge una soluzione alternativa. Eun Seokhyun, presidente di LG Vehicle Component Solutions Company, ha affermato: “Creata grazie alla nostra stretta collaborazione con Saint-Gobain Sekurit, l’antenna trasparente è un prodotto di nuova generazione che ha dimostrato le sue eccezionali prestazioni di comunicazione per applicazioni automobilistiche attraverso test sui veicoli”.

Seokhyun prosegue ricordando l’impegno dell’azienda: “In qualità di leader globale nelle soluzioni telematiche e automobilistiche, LG è impegnata a far progredire le proprie capacità tecnologiche e continuerà a introdurre nuove soluzioni che guidano l’evoluzione dell’esperienza di mobilità”. Più che un filo, dunque, stiamo parlando di una pellicola brevettata sulla personale tecnologia degli elettrodi trasparenti. Non sappiamo quali veicoli presenteranno tale diavoleria, ma di certo non mancheranno le aziende interessate. La presentazione al pubblico di questa antenna auto in versione pellicola sarà offerta dal 9 al 12 gennaio prossimo durante il Consumer Electronics Show (CES) 2024.