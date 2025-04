AMG CLE 53 Limited Edition, il restyling che la rende ancora più aggressiva

Sappiamo bene come la Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ sia già abbastanza estrema, ma adesso dobbiamo prepararci a ricrederci. La casa di Affalterbach, infatti, ha deciso di alzare ulteriormente il livello (semmai fosse possibile) con una Limited Edition che trasforma questa belva da 449 CV in un oggetto da collezione.

Disponibile sia in versione Coupé che Cabriolet, questa CLE speciale è l’auto perfetta per chi non vuole passare inosservato nemmeno per un secondo. Oltre il solito stile elegante della CLE, in questo caso si gioca a fare i cattivi. La Limited Edition si distingue per loghi AMG XXL e accenti colorati in giallo acceso (Coupé) o nero e blu (Cabriolet). Il tutto abbinato a cerchi da 20 pollici dal design esclusivo, pronti a mordere l’asfalto con ancora più grinta.

Un’auto così speciale, però, merita una protezione adeguata, per questo motivo ogni esemplare verrà fornito con una cover personalizzata. Esterno in fibra sintetica ultra resistente e interno in flanella, perché anche una belva ha bisogno di un po’ di coccole.

All’interno dell’abitacolo, il lusso incontra la sportività. Per la Coupé ci sono sedili in pelle AMG Nappa nera con cuciture gialle a contrasto. Per la Cabriolet le sedute sono in pelle AMG Nappa bianca con dettagli neri. I pannelli sulle porte sono illuminati e personalizzati, con i badge AMG che si accendono in giallo o bianco a seconda del modello. Perfino i tappetini fanno la loro parte con dettagli in giallo per la Coupé e in bianco per la Cabrio. Ogni dettaglio conta.

Se non basta l’esclusività di base, Mercedes ha pensato a una serie di pacchetti per rendere questa CLE 53 ancora più estrema. In ordine, il Night Package (Coupé) con dettagli nero lucido e scarichi ancora più minacciosi. Il Night Package II (Coupé) con griglia AMG specifica e dettagli dark sulle fiancate. Lo Styling Package (Coupé) con un mix di elementi scuri e un’ala AMG sul bagagliaio. L’Exterior Carbon-Fibre Package (Cabriolet) con inserti in fibra di carbonio ovunque. Il DYNAMIC PLUS Package con volante in microfibra e freni AMG con pinze grigie. Il Driver’s Package con una velocità massima spinta fino a 270 km/h.

Le prime consegne in Europa scatteranno questa estate, ma per ora nessuna certezza sul mercato italiano. Il prezzo è ancora top secret, ma possiamo scommettere che sarà all’altezza dell’esclusività della vettura.