Alpine Alpenglow Hy4, l’auto con motore a combustione interna alimentato a idrogeno

Nata come un concept e presentata due anni fa durante il Salone dell’Auto di Parigi oggi l’Alpine Alpenglow Hy4 diventa un laboratorio dinamico vero e proprio. L’interesse per questa vettura, concepita come auto da corsa con una monoscocca in carbonio e un motore turbo a 4 cilindri da 2.0 litri che arriva a sviluppare fino a 340 CV di potenza, deriva soprattutto dalla presenza del risultato delle ricerche che Alpine ha portato avanti sul motore termico a idrogeno.

Il futuro dell’idrogeno attraverso la Alpine Alpenglow Hy4

L’Alpine Alpenglow Hy4 fa riferimento all’omonimo fenomeno ottico (l’alpenglow) per il quale sulle montagne all’alba appare una luce rossastra. Il simbolismo è quello dell’inizio di una nuova era che Alpine con la Alpenglow Hy4 vuole incarnare e guidare.

Il debutto pubblico è previsto per l’11 maggio davanti ai 70000 spettatori sul circuito di TotalEnergies 6 Ore di Spa-Francorchamps (FIA WEC). Un mese dopo, il 14 e il 15 giugno, sarà presentata, con relativa dimostrazione, durante la novantaduesima edizione della 24 Ore di LeMans. L’occasione è quella soprattutto di dimostrare al pubblico – e a un pubblico attento e sensibile come quello degli appassionati di sport motoristici – di come un’automobile con motore a combustione interna alimentato a idrogeno sia in grado di perpetuare i suoni e la vivacità tipici di un’auto da corsa.

L’obiettivo della decarbonizzazione nel quale l’idrogeno gioca un ruolo chiave, quindi, non è sinonimo di rinuncia a tutti quegli elementi che da sempre accompagnano le auto sportive. Interessante ed emozionante anche il design che rende l’Alpenglow Hy4 particolarmente spettacolare.