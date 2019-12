Totem GT Electric: l’Alfa Romeo Giulia Sprint GT diventa 100% elettrica

Durante il Goodwood Festival of Speed 2020, che si terrà dal 9 al 12 luglio sul famoso circuito britannico, verrà presentata da Totem Automobili una particolare versione della mitica Alfa Romeo Giulia Sprint GT chiamata GT Electric.

La startup veneziana, nata nel 2018, sfrutterà questo particolare veicolo per debuttare sul mercato. La base di partenza di tale restomod elettrico è la Giulia Sprint GT Tipo 105 realizzata da Bertone. Tuttavia, secondo le informazioni condivise da Totem Automobili sui social network, soltanto il 10% delle componenti originali sono rimaste intatte su questa GT Electric

Totem GT Electric: il motore elettrico sviluppa una potenza di 525 CV

Partendo dal telaio, questo è stato rinforzato e inoltre troviamo una carrozzeria in fibra di carbonio dal design inedito. In aggiunta, abbiamo un set di cerchi in lega da 17″ con un design ripreso dalla 33 Stradale e dei parafanghi allagati di 18 cm. Non mancano un sistema di ammortizzatori regolabili e un rollbar integrale interno che assicura una rigidità torsionale di gran lunga superiore a quella del modello originale.

Per quanto riguarda gli interni, abbiamo uno stile classico con l’aggiunta di un doppio display dedicato al sistema di infotainment e al quadro strumenti digitale dove controllare tutte le informazioni sul motore.

Il cambiamento più importante presente sulla GT Electric rispetto all’originale Alfa Romeo Giulia Sprint GT lo troviamo sotto il cofano. Infatti, Totem Automobili ha implementato un propulsore completamente elettrico capace di sviluppare una potenza di ben 525 CV.

Inoltre, il pacco batterie da 350 kg permette al modello di offrire un’autonomia di 320 km. A livello di performance, l’azienda italiana ha detto solo fino ad ora che la vettura a zero emissioni sarà in grado di scattare da 0 a 100 km/h in soli 3,4 secondi.