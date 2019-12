FCA cede il business dei componenti in ghisa Teksid a Tupy

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ha annunciato poche ore fa di aver siglato un accordo con Tupy per la vendita del business globale dei componenti automobilistici in ghisa, gestito dalla controllata Teksid.

Tupy è un’azienda leader nel settore della ghisa, specializzata nello sviluppo e nella produzione di componenti strutturali in questo materiale per diverse applicazioni e industrie. La vendita include gli impianti di produzione di ghisa di Teksid presenti in Brasile, Messico, Polonia e Portogallo, oltre alla partecipazione detenuta dall’azienda in una joint-venture operante in Cina.

Teksid: Fiat Chrysler Automobiles cede il suo business all’azienda brasiliana Tupy

Il business legato all’alluminio di Teksid, però, non è incluso nella transazione e rimarrà un assetto strategico nel portfolio di FCA. L’accordo attribuisce all’azienda un valore complessivo di 210 milioni di euro.

Il corrispettivo verrà dato alla chiusura prevista nella seconda metà del 2020 e inoltre l’operazione è soggetta ad alcune condizioni come ad esempio l’ottenimento delle approvazioni in materia di antitrust.

Scott Garberding, Global Chief Manufacturing Officer di FCA, ha detto: “Tupy è sempre stato un fornitore strategico nel settore dei componenti strutturali in ghisa. Insieme, Teksid e Tupy continueranno a sviluppare nuove tecnologie per supportare il continuo successo dei nostri prodotti. L’operazione rappresenta un altro passo importante nell’implementazione del business plan di FCA“.