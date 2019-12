FCA propone 100 nuove assunzioni nei suoi stabilimenti italiani

Nelle scorse ore, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ha annunciato che sta cercando nuovo personale da aggiungere al suo stabilimento di Melfi (e non solo). Le posizioni aperte sono parecchie.

Il potenziamento della forza lavoro di alcune fabbriche del gruppo automobilistico italo-americano arriva grazie a un contratto di sviluppo firmato con Invitalia, una società che si occupa di investimenti e sviluppo delle imprese in Italia.

FCA: il contratto di sviluppo firmato con Invitalia porta a nuove assunzioni

Grazie a questo nuovo accordo stipulato fra i due soggetti, lo stabilimento di Melfi (così come i restanti presenti in Italia) danno la possibilità a 100 nuove persone di essere assunte. In molti avevano paura che la fusione con PSA avrebbe portato a un taglio dei posti di lavoro nei vari siti di Fiat Chrysler Automobiles presenti in Italia.

Tuttavia, lo stesso gruppo ha confermato che i livelli occupazionali saranno mantenuti intatti nel nostro Paese. In ogni caso, è possibile scoprire tutte le posizioni aperte nei vari impianti di FCA collegandosi a questa pagina presente sul sito ufficiale del gruppo.

Dopo aver selezionato Italia all’interno del menu a tendina di Paese, cliccate sul pulsante Cerca Posizioni per scoprire tutte le posizioni aperte (visibili sotto la colonna Ruolo). Una volta scelta la posizione desiderata, premete sul pulsante Invia la tua candidatura e seguite la procedura guidata per presentare la candidatura.