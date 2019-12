Fiat Chrysler incontrerà i sindacati venerdì per discutere della fusione di PSA

Venerdì incontro importante per Fiat Chrysler Automobiles. Il gruppo italo americano del numero uno Mike Manley quel giorno incontrerà i sindacati che rappresentano i suoi lavoratori per parlare della fusione con PSA che è stata ufficialmente annunciate nelle scorse ore. Questa riunione con i sindacati si svolgerà a Torino così come confermato dal sindacato FIM-CISL. Quest’ultima attraverso un comunicato ha detto che i rappresentanti sindacali entreranno nei dettagli dell’accordo venerdì e inizieranno i colloqui per garantire lo sviluppo di impianti e posti di lavoro italiani.

E’ stato anche specificato dalla Fim-Cisl che tra i sindacalisti è stata molto apprezzata la decisione di comprendere due rappresentati dei lavoratori nel Consiglio d’amministrazione del nuovo gruppo nascente dalla fusione tra Fiat Chrysler Automobiles e il gruppo PSA. Vedremo dunque venerdì cosa deriverà da questo incontro e quali notizie riporteranno i sindacati dopo aver parlato con i rappresentanti del gruppo italo americano. Vi terremo aggiornati non appena arriveranno ulteriori novità su questo delicato incontro che si terrà venerdì prossimo a Torino nella sede di FCA.

