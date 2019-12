FCA nomina un nuovo direttore dei marchi Chrysler, Dodge e Ram in America Latina

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ha deciso di effettuare un cambiamento in America Latina. In particolare, Breno Kamei è stato nominato nuovo direttore dei marchi Chrysler, Dodge e Ram in America Latina, prendendo il posto di Nicholas Parkes che lascia l’incarico ma continuerà comunque a condurre le operazioni commerciali nella regione ad eccezione di Brasile e Argentina.

Kamei proseguirà con il suo ruolo di Head of Portfolio Planning, Research and Competitive Intelligence nelle regioni LATAM che ricopre dal 2017. Il nuovo direttore dei marchi Chrysler, Dodge e Ram è entrato a far parte di FCA nel 2013.

FCA: il gruppo fa un cambiamento in America Latina che riguarda Chrysler, Dodge e Ram

Proprio in quest’anno è stato nominato Global Product Portfolio Manager per l’America Latina, operando dalla sede di Detroit (negli Stati Uniti). In merito a ciò, Breno Kamei ha detto: “Oltre ad ampliare le vendite dei marchi Chrysler, Dodge e Ram in America Latina, ci concentreremo sulla costruzione di strategie per avvicinarci sempre di più ai nostri clienti“.

In passato, Breno Kamei ha ricoperto la carica di Product Portfolio di FCA America Latina per tre anni (2012-2015) mentre per poco più di tre anni ha lavorato in Iveco Latin America, ricoprendo i ruoli di Product Marketing Senior Specialist (2009-2011) e Business Development LATAM (2011-2012).