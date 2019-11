Lancia Ypsilon: prodotto il 500.000° esemplare a Tychy

L’unica vettura presente nell’attuale gamma di Lancia, la Lancia Ypsilon, ha raggiunto un traguardo molto importante presso lo stabilimento FCA di Tychy (in Polonia). Infatti, il gruppo automobilistico italo-americano ha annunciato di aver prodotto il 500.000° esemplare della storica city car esattamente il 15 novembre e nella versione con carrozzeria bianca.

Si tratta sicuramente di un risultato molto importante per lo storico brand di Torino visto che la Lancia Ypsilon viene venduta esclusivamente in Italia. A partire dal debutto avvenuto nel 2011 fino al 31 ottobre 2019, Lancia è riuscita ad immatricolare 477.779 esemplari.

Lancia Ypsilon: FCA festeggia la produzione dell’esemplare n°500.000 nello stabilimento di Tychy

Da notare anche che la piccola vettura è stata commercializzata sul mercato britannico con il nome di Chrysler Ypsilon dal 2011 al 2015 e venduta in soli 5561 esemplari. L’attuale gamma dell’auto include diverse varianti. Abbiamo la versione Echochic a GPL con motore benzina Fire a 4 cilindri da 1.2 litri e la variante Echochic a metano con propulsore TwinAir 0.9 sovralimentato. In entrambi i casi abbiamo una potenza di 70 CV.

Tutti gli interessati possono acquistare la city car in diversi allestimenti: Gold, Monogram, Platinum, Elefantino blu e Black and Noir. Tuttavia, nel corso degli ultimi anni, Lancia ha portato sul mercato diverse versioni speciali come ad esempio l’allestimento Silver oppure le varianti Elefantino, S Momodesign, Elle, Opening Edition e 30th Anniversary.

In passato, Lancia Ypsilon è stata commercializzata anche con altre motorizzazioni come ad esempio il propulsore diesel MultiJet da 1.3 litri con potenza di 80 e 95 CV oppure quello benzina TwinAir 0.9 da 85 CV.

Per quanto riguarda lo stabilimento FCA di Tychy, nei giorni scorsi è riuscito a raggiungere le 12 milioni di auto prodotte. Si tratta dunque di un doppio traguardo conquistato da Fiat Chrysler Automobiles grazie al suo impianto polacco e alla sua Lancia Ypsilon che si spera venga presto affiancata da nuovi modelli.