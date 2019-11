Vettel: Senna il mio primo eroe in F1

A Sebastian Vettel viene spesso attribuito il merito di voler seguire le orme di Michael Schumacher in Formula 1, ma la stella della Ferrari ha rivelato che Ayrton Senna ha giocato un ruolo altrettanto importante nello stimolare il suo amore per gli sport motoristici. Vettel e Schumacher hanno vinto 11 dei 12 campionati del mondo vinti sotto la bandiera tedesca, con il trionfo del 2016 di Nico Rosberg come unica eccezione al duo ma Vettel ha citato abitualmente negli ultimi anni la sua determinazione ad eguagliare Schumacher vincendo il titolo mondiale con la Ferrari.

Sebbene l’eccellenza di Schumacher negli anni ’90 e 2000 abbia lasciato un’impressione duratura su Vettel, il tedesco ha affermato che anche la storica carriera di Senna ha avuto un ruolo importante. Ha detto: “È molto difficile scegliere il tuo primo ricordo, ma le prime immagini che ho visto legate alla Formula 1 sono state quando Senna ha corso [in Brasile] e ha vinto.”

“Le immagini di quella macchina, la McLaren Marlboro, erano molto iconiche. Mio padre era un grande fan di Ayrton Senna, quindi questi sono i motivi per cui ho iniziato a seguire la Formula 1. Quindi per me, è stata la prima persona che ho legato alla Formula 1. Penso che la sua eredità sia probabilmente la più grande che sia stata lasciata possa in questo sport.

“Penso che sia morto troppo presto. Probabilmente avremmo potuto apprezzare molto di più da lui, come pilota mq probabilmente anche al di fuori delle piste. Non ho nessun ricordo personale di lui ma ho avuto la possibilità di condividere i ricordi di persone che gli erano vicine e hanno lavorato con lui nel corso degli anni. Certamente era un personaggio molto speciale. Non solo per il fatto che aveva avuto molto successo, ma. Era anche una persona molto speciale.”