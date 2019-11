Fiat Chrysler invita gli studenti UAdeC a fare stage presso le sue strutture

L’Università Autonoma di Coahuila (UAdeC) attraverso il Coordinamento generale dei collegamenti e la società Fiat Chrysler Automobiles (FCA), invitano gli studenti universitari a partecipare alla sessione di assunzione per riempire posti vacanti per pratiche professionali in varie aree. Attraverso il programma “FCA Connect”, la società offre agli studenti universitari l’opportunità di svolgere tirocini professionali, nonché di seguire la propria formazione attraverso il programma di doppia istruzione nei curricula offerti da questa modalità.

Le attività di reclutamento si svolgeranno martedì in due sessioni, la prima sarà nella sala del seminario “Emilio J. Talamás”, a partire dalle ore 09:00 con la presentazione della conferenza “Sviluppa strategicamente per un futuro innovativo” Successivamente, verrà fatta una presentazione sulla società, preselezione e ricezione dei curriculum.

Mentre il secondo sarà nella Sala della Competitività della Facoltà di Sistemi, Campus Arteaga alle 17:00, dove, allo stesso modo, si terrà la conferenza e la raccolta dei curricula degli studenti che desiderano svolgere le loro pratiche professionali o studiare parte del programma di doppia istruzione. I posti vacanti saranno offerti durante le sessioni di assunzione per studenti di varie carriere come ingegneria industriale, ingegneria meccatronica, ingegneria dei sistemi informatici, ingegneria di gestione aziendale, ingegneria meccanica, ingegneria elettronica ed elettrica, ingegneria chimica, tra gli altri.

Inoltre, saranno offerti posti vacanti in aree contabili per gli studenti delle facoltà di economia aziendale e contabilità, nonché nell’area delle scienze sociali e umanistiche attraverso le carriere di psicologia, progettazione grafica e comunicazione. È importante che gli studenti che desiderano fare domanda per i posti vacanti siano negli ultimi semestri, poiché il tirocinio e il programma professionale implicano un lavoro part-time.

