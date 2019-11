La Fondazione FCA in USA annuncia borse di studio per 1,6 milioni di dollari

Oggi, la Fondazione FCA, il braccio benefico di Fiat Chrysler Automobiles, ha annunciato i destinatari delle borse di studio del 2019 (per un totale di $ 1.650.000 ). I beneficiari riceveranno una vasta gamma di programmi in aula, dopo la scuola, durante l’estate e nei fine settimana.

“La Fondazione FCA riconosce la sua responsabilità di aiutare a costruire comunità forti e sostenibili”, ha affermato Christine Estereicher , Direttrice – Fondazione FCA , Civic Engagement & State Affairs. “Riteniamo che questo obiettivo possa essere realizzato solo investendo nei giovani di Detroit, fornendo loro opportunità educative e capacità di vita che li aiuteranno a crescere e prosperare negli anni a venire”.

Tra le 17 organizzazioni accademiche e senza scopo di lucro che ricevono una sovvenzione della Fondazione FCA, il Cranbrook Institute of Science utilizzerà la sua sovvenzione per portare un programma pratico di scienza, tecnologia, ingegneria e matematica (STEM) anche agli studenti del K-12 presso la Detroit Enterprise Academy , per quanto riguarda gli studenti nel sud-est e nel centro del Michigan. Questa programmazione dimostra un modello sostenibile di istruzione accademica che offre l’apprendimento STEM e la sua applicazione nel mondo reale e l’efficienza delle risorse.

“Il Cranbrook Institute of Science è impegnato a trasformare studenti, famiglie e comunità attraverso programmi STEM e di educazione ambientale di altissima qualità e impatto”, ha affermato il Dr. Michael Stafford , Ph.D., direttore del Cranbrook Institute of Science.

“Siamo lieti di avere la Fondazione FCA, un’organizzazione impegnata e appassionata di questi temi come noi, come partner in questo importante lavoro”. La Fondazione FCA, la divisione benefica di Fiat Chrysler Automobiles, sostiene organizzazioni e iniziative di beneficenza che aiutano a potenziare le persone, costruire comunità forti e resistenti e generare impatti sociali significativi e misurabili, in particolare nel campo dell’istruzione.

