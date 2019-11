FCA nomina un nuovo responsabile acquisti nell’area Asia-Pacifico

Ashwani Muppasani è entrato a far parte di Fiat Chrysler Automobiles (FCA) nella regione Asia-Pacifico (Apac) come responsabile acquisti e gestione della catena di approvvigionamento (SCM). Il dirigente arriva direttamente dal suo ruolo di vicepresidente, Americas Operations e Quality presso la società di tecnologia dei sensori TE Connectivity.

Il nuovo ruolo di Muppasani combina due responsabilità precedentemente separate e fa seguito al riallineamento di FCA delle funzioni della catena di approvvigionamento e di acquisto all’inizio di quest’anno con la nomina di Carl Smiley a capo degli acquisti e della catena di approvvigionamento nel Nord America (anche Smiley si trasferì da TE Connettività). Sono attesi ulteriori annunci su nuovi ruoli per Marcello Bariani (responsabile acquisti e qualità fornitori di Apac) e Victor Toral (responsabile SCM di Apac).

Ashwani si unisce a FCA con una significativa esperienza nella catena di approvvigionamento e di acquisto. Ha trascorso più di 14 anni in GM dove ha ricoperto una varietà di ruoli nei settori degli acquisti globali, catena di fornitura, operazioni e ruoli di qualità dei fornitori, lavorando in Brasile, India, Corea del Sud e Stati Uniti. Ha anche lavorato come responsabile della qualità dei fornitori presso la joint venture SAIC-GM in Cina. Ashwani riferisce direttamente a Massimiliano Trantini, direttore operativo del gruppo Fiat Chrysler Automobiles nella regione di Apac.

