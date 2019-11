Ecco il cartello micromobilità elettrica a Milano, il nostro speciale

Guardate il segnale che ClubAlfa.it ha beccato a Milano: è il primo cartello micromobilità elettrica nel capoluogo meneghino. La grande ics rossa che vedete sopra verrà tolta fra qualche giorno. Fornisce, all’utente della strada che accede all’interno del centro abitato, l’informazione che è in atto la sperimentazione della micromobilità elettrica. Parliamo di monopattini elettrici, segway, monowheel e hoverboard.

Quale limite di velocità per i monopattini?

Il cartello micromobilità elettrica indica che, nelle zone 30 o su strade con limite di velocità massimo di 30 km/h, nonché sulle piste ciclabili e sui percorsi pedonali e ciclabili, è ammessa la circolazione di monopattini elettrici e segway. Il pannello integrativo rettangolare fornisce l’informazione che si tratta di segnaletica sperimentale. L’abbinamento dei segnali dev’essere conforme alle disposizioni del Codice della strada e del relativo Regolamento: in questo caso, lo è.

A chi interessa il cartello micro-mobilità elettrica

Il segnale micromobilità elettrica interessa tutti gli utenti: automobilisti, motociclisti, guidatori di mezzi pesanti e pedoni, che devono stare attenti ai nuovi mezzi a batteria. Cioè, è bene ribadirlo, monopattini elettrici, segway, monowheel e hoverboard. Il decreto stabilisce che i monowheel e gli hoverboard sono ammessi solo nelle aree pedonali e a velocità inferiori a 6 km/h. Nelle aree pedonali potranno circolare pure i segway e i monopattini, ma i 6 km/h di limite restano. Inoltre, segway e monopattini saranno ammessi anche su percorsi pedonali e ciclabili, piste ciclabili in sede propria e zone 30 e strade con limite di velocità di 30 km/h, a velocità non superiore a 20 km/h. Tutti i mezzi devono essere dotati di regolatore di velocità configurabile in funzione dei limiti di velocità previsti.