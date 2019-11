FCA: due Fiat Ducato messi a disposizione per il progetto Salute al Maschile

La Fondazione Umberto Veronesi ha dato l’ultimo appuntamento di Salute al Maschile con due Fiat Ducato in Piazza del Duomo a Milano fino a sabato 2 novembre che ha segnato la conclusione di un tour dedicato alla prevenzione e alla salute maschile.

Questa iniziativa ha coinvolto 11 importanti città italiane (Torino, Genova, Firenze, Bologna, Lecce, Pescara, Bari, Napoli, Palermo, Roma e Milano), ha sensibilizzato oltre 100.000 persone e inoltre ha offerto un consulto medico ha più di 1000 uomini.

FCA: si conclude il tour Salute al Maschile a bordo di due Fiat Ducato

Il progetto promosso dalla Fondazione Umberto Veronesi è stato un successo assoluto che ha reso orgogliosa Fiat Chrysler Automobiles (FCA) e in primis il responsabile di Fiat Professional EMEA Stephane Gigou. Anche Luca Carmignani, direttore dell’Unità Operativa di Urologia dell’IRCCS Policlinico San Donato di Milano e presidente della Fondazione SIU Urologia Onlus, si è detto soddisfatto per il successo ottenuto.

In merito a ciò, Carmignani ha riportato che oltre l’80% delle persone controllate sui due Fiat Ducato non si è mai sottoposto a una visita urologica. Il progetto promosso da FCA e la Fondazione SIU Urologia Onlus ha rappresentato un grande valore sociale e soprattutto di spessore scientifico visto che ha coinvolto 43 ricercatori. Visto il grande successo ottenuto, riteniamo che FCA e la Fondazione SIU Urologia Onlus continuino con altri tour che si terranno nei prossimi anni.

Paolo Veronesi, presidente di Fondazione Umberto Veronesi e direttore della divisione di senologia chirurgica dell’Istituto Europeo di Oncologia di Milano, ha detto: “Ne abbiamo agganciate almeno centomila. Le malattie dell’apparato urogenitale maschile sono in crescita: ecco perché lavoriamo anche per sviluppare una cultura della prevenzione tra gli uomini, tradizionalmente poco attivi a riguardo“.

Stephane Gigou, responsabile di Fiat Professional per la regione EMEA, invece ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di essere stati al fianco di Fondazione Umberto Veronesi in questo progetto. Con lo stesso impegno, ogni giorno, il marchio Fiat Professional è accanto ai professionisti sulle strade d’Europa, in grande maggioranza uomini. Ed è proprio a loro che ci siamo rivolti con questa campagna. Per il prossimo anno contiamo di raggiungere altre città. Vogliamo essere vettori e promotori di azioni che favoriscono il benessere concreto delle persone“.