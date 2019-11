Bigland ha in programma di intentare un’azione legale contro FCA a dicembre

Il capo delle vendite degli Stati Uniti Reid Bigland ha ritirato la causa contro Fiat Chrysler Automobiles come una mossa procedurale volta a dare a un giudice federale l’autorità di pronunciarsi sulla sua richiesta di denuncia. Ha in programma di archiviare il caso il mese prossimo, secondo i documenti del tribunale e il suo avvocato. Bigland, 52 anni, rimane impiegato da FCA, ha confermato un portavoce. La causa, depositata a giugno, è stata archiviata il 29 ottobre su richiesta di Bigland, secondo i documenti del tribunale. Il dirigente di Fiat Chrysler intende presentare una causa modificata a dicembre, dopo che è scaduto un periodo di attesa di 180 giorni per la denuncia all’amministrazione statunitense per la sicurezza e la salute sul lavoro. Lo ha riferito il suo avvocato.

Il 10 dicembre, se l’OSHA non ha emesso un verdetto sul reclamo, la giurisdizione si sposta in tribunale. Lo ha dichiarato il giudice distrettuale USA Gershwin Drain il mese scorso. Drain ha rifiutato di consentire a Bigland di modificare il suo reclamo per aggiungere un reclamo ai sensi della disposizione sulla protezione degli informatori del Sarbanes-Oxley Act perché il periodo di attesa non era scaduto. Ma ha accettato di archiviare il caso senza pregiudizio, il che consente a Bigland di risolverlo.

La causa affermava che FCA aveva reso Bigland un capro espiatorio per le pratiche di vendita della società che venivano indagate da funzionari federali. Ha detto che la società si è vendicata contro di lui per aver collaborato con un’indagine della Securities and Exchange Commission statunitense sulle irregolarità delle vendite della FCA che per questo avrebbe ridotto la sua retribuzione di circa il 90 percento, a partire da marzo. La società prevede di utilizzare qualsiasi risarcimento trattenuto per pagare penali o accordi raggiunti con la SEC, secondo la causa intentata presso il tribunale del Michigan nella Contea di Oakland. A settembre, FCA ha accettato di pagare $ 40 milioni per liquidare le spese SEC. Questo in quanto i suoi rapporti sulle vendite avevano ingannato gli investitori.