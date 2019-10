Alfa Romeo: l’ex designer immagina una microcar

Giuseppe Armano, ex designer del centro stile Alfa Romeo ha provato ad immaginare una nuova microcar sportiva pensata appositamente per i più giovani. La piccola coupé così come immaginata dallo stilista stravolge completamente quelle che sono le forme comuni alle microcar tanto in voga tra i giovani, avendo linee più simili a quelle di un’auto sportiva. La vettura immaginata da Armano che ha lavorato in Alfa Romeo per 20 anni dal 1992 al 2012 è lunga 3,1 metri, larga 1.650 mm e alta solo 1.100 mm.

Il designer ha immaginato per questa microcar l’utilizzo di un motore elettrico montato, insieme al pacco batterie, sull’asse posteriore. Inoltre segnaliamo che un roll-bar è presente per proteggere i passeggeri mentre le sospensioni sono indipendenti su entrambi gli assi. Portiere ad ali di gabbiano sono state previste per rendere più agevole la salita a bordo dei passeggeri. Stile molto minimalista per gli interni che però vedono la presenza di tablet integrato a fianco della leva del cambio e due strumenti circolari montati al centro della plancia. Ricordiamo che questo tipo di auto solitamente viene utilizzata per legge da ragazzi di età superiore ai 14 anni e non può superare i 45 km orari di velocità massima.