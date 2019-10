FCA assumerà 40 nuovi ingegneri a Pernambuco

FCA Center Software, il centro di sviluppo software di Fiat Chrysler Automobiles presente all’interno dello stabilimento di Goiana (nel Pernambuco), aumenterà il personale assumendo 40 nuovi ingegneri entro marzo 2020.

Creato nel 2015, abbiamo di fronte il primo centro di sviluppo software per powertrain in America Latina che attualmente conta 90 professionisti. Il gruppo automobilistico italo-americano cerca specialisti in elettronica, informatica, meccanica e automazione di livello junior.

FCA: il Software Center di Goiana accoglierà presto nuovo personale

Con la collaborazione degli altri centri di ingegneria presenti negli Stati Uniti e in Italia, il Software Center di Pernambuco sviluppa software di controllo motore e trasmissione altamente complessi che hanno l’obiettivo di ridurre le emissioni e migliorare il consumo di carburante con lo scopo di proporre una maggiore efficienza e di identificazione dei possibili guasti al sistema di propulsione.

I software sviluppati all’interno dell’FCA Center Software di Goiana servono tutte le fabbriche del gruppo presenti in America Latina: Betim (MG), Goiana (PE) e Córdoba (Argentina), oltre ai veicoli Chrysler e Jeep prodotti negli Stati Uniti che arrivano sui mercati brasiliano, messicano e canadese.

Una volta selezionati, i 40 nuovi ingegneri continueranno ad accrescere le proprie abilità presso l’FCA Software Center. In merito a ciò, Paulo Giúdice – responsabile del Software Center, ha detto: “Il fatto che abbiamo l’opportunità di formare e apprendere tecnologie in altri paesi è diventato per noi un differenziale competitivo. Stiamo costituendo un importante complemento di FCA negli Stati Uniti e in Italia qui a Pernambuco“.

Il processo di formazione include anche collaborazioni con il C.E.S.A.R (Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife), le università pubbliche di Pernambuco e Paraíba e con quelle dell’Ohio e di Oakland, oltre alla formazione presso i centri presenti negli Stati Uniti e in Italia.