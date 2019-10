Fiat 3½ hp del 1899 parteciperà alla “London to Brighton Veteran Car Run”

Il 3 novembre una rarissima Fiat 3½ hp del 1899 parteciperà, come patrocinante, alla prestigiosa corsa “London to Brighton Veteran Car Run” celebrando il 120° anniversario del marchio italiano. Questo modello di 120 anni è in grado di raggiungere una velocità massima di circa 34 km/h.

Si tratta di uno dei rarissimi esemplari esistenti al mondo di questa straordinario modello che affronterà l’annuale corsa di auto d’epoca “London to Brighton Veteran Car Run” percorrendo le 60 miglia che separano l’Hyde Park di Londra dal Madeira Drive di Brighton.

Di proprietà di FCA UK Ltd e in mostra permanente presso il National Motor Museum di Beaulieu, la Fiat 3½ hp può ospitare comodamente due adulti e due bambini rivolti verso il guidatore in una configurazione vis-à-vis. Con un motore a due cilindri orizzontali da 697 cc e un cambio a tre rapporti (senza retromarcia), può raggiungere una velocità massima di circa 34 km/h con un rispettabilissimo consumo di 15 km/l.

Ricordiamo infine che Fiat è stata nominata patrono ufficiale della corsa “Bonhams London to Brighton Veteran Car Run 2019”, evento del Royal Automobile Club in programma domenica 3 novembre.

