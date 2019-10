Fiat Chrysler avvia in Brasile i progetti di Machine Learning e Industry 4.0

Fiat Chrysler Automobiles ha iniziato in Brasile la seconda fase della sua migrazione verso il cloud, concentrandosi ora sull’ottimizzazione dell’attività industriale e sul miglioramento del numero di vendite. La società segue una strategia cloud ibrida e multicloud che utilizza Google Cloud Platform e l’infrastruttura locale. Il progetto nel suo insieme è avanzato su quattro fronti: la migrazione di dati e applicazioni dal data center incentrato sul cloud, generando intuizioni dalle capacità di intelligenza artificiale, produttività e collaborazione.

Il primo progetto prevede l’adozione di G Suite, che include Gmail, Drive e Hangouts, tutto nel cloud. L’implementazione ha permesso di iniziare la fase di test dell’home office della FCA, oltre a migliorare il flusso di comunicazione e l’integrazione dei dati tra i team. Il secondo progetto è più audace e prevede la migrazione dell’infrastruttura per ottenere velocità di elaborazione e scalabilità per avviare iniziative sui Big Data.

Secondo André Souza, CIO di FCA, che ha partecipato ieri (10/10) al Cloud Summit, evento Google Cloud, il processo si è svolto su due fronti: dentro e fuori. Nello stabilimento Jeep di Goiana (PE), la casa automobilistica utilizza BigQuery per aumentare la produttività. “L’intelligenza artificiale identifica il modello di auto per inserire la ruota giusta nella sequenza della catena di montaggio, riducendo errori e ritardi”, spiega.

Inoltre, ci si concentra sulla raccolta di dati dall’officina per garantire la manutenzione predittiva dell’apprendimento automatico e per evitare guasti alle apparecchiature industriali. Souza commenta inoltre che lo stabilimento di Goiana, considerato il più moderno dell’azienda quando è stato inaugurato nel 2015, è in grado di fornire una capacità maggiore di quella prevista nella sua formazione dall’uso dei dati.

L’iniziativa “esterna” utilizza l’analisi dei dati BigQuery per market intelligence e comprende il comportamento digitale dei consumatori. In questa parte, il guadagno è stato nella produttività, poiché un processo di analisi dei dati che ha richiesto alcune ore è durato in media 30 secondi, il che ha permesso di migliorare la gestione dei potenziali clienti. “Abbiamo già acquisito lead e ora vogliamo trasformarli in vendite”, afferma il CIO.

“Utilizziamo l’apprendimento automatico per identificare i modelli dei clienti e generare approfondimenti dai dati raccolti direttamente in officina, ma resta ancora molto da fare, siamo all’inizio del viaggio”, afferma Souza. Per lui, la trasformazione digitale di una casa automobilistica deve avvenire insieme all’intera catena dell’industria automobilistica.