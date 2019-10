FCA USA illumina il Pentastar in cima al suo quartier generale

FCA USA in onore e supporto dei suoi dipendenti facenti parte della comunità LGBTQ, illuminerà di viola la grande Pentastar in cima alla torre di 15 piani della sua sede dall’11 al 17 ottobre in osservanza del National Coming Out Day e del National Spirit Day. Questo tributo si basa sul supporto di lunga data dell’azienda alle comunità e ai dipendenti LGBTQ. Ad esempio, nel 2000 l’azienda è stata tra i datori di lavoro statunitensi leader nel fornire benefici ai propri dipendenti.

Come parte dell’omaggio, la Compagnia sventolerà anche una bandiera arcobaleno fuori dalla sua sede centrale e condurrà una serie di seminari informativi per i dipendenti su argomenti come bullismo, cyberbullismo e prevenzione dei suicidi.

“FCA USA si impegna a mantenere un ambiente commerciale diversificato e inclusivo in cui tutte le persone e le idee siano le benvenute, apprezzate e rispettate”, ha dichiarato Mark Chernoby , Chief Technical Compliance Officer, Fiat Chrysler Automobiles NV, Head of Vehicle Safety and Regulatory Compliance, FCA – Nord America e sponsor esecutivo della Gay and Lesbian Alliance presso FCA USA. “La nostra cultura aziendale diversificata rappresenta persone e idee diverse che si uniscono in collaborazione per creare prodotti che ci rendono attraenti sul mercato e che supportano e sostengono il nostro successo.”

Il National Coming Out Day viene osservato a livello internazionale per celebrare l’uscita e per sensibilizzare la comunità LGBTQ e il movimento per i diritti civili LGBTQ. La giornata commemora l’anniversario della National March del 1987 a Washington per i diritti di lesbiche e gay ed è in linea con gli sforzi dell’azienda per promuovere la diversità e il rispetto sul posto di lavoro.

National Spirit Day è una giornata annuale di sensibilizzazione LGBTQ osservata il terzo giovedì di ottobre, che promuove i giovani LGBTQ e onora le vittime LGBTQ del suicidio.

“A nome dei membri della Gay and Lesbian Alliance presso FCA USA (GALA), siamo orgogliosi di lavorare per un’azienda che ci mostra così tanto supporto e rispetto”, ha dichiarato Greg Hawkins, presidente di GALA. “Grazie a questo supporto, lavoriamo in una cultura che consente a qualsiasi dipendente di essere il più possibile onesto e sincero riguardo alla propria vita”.

Come parte del suo impegno per la diversità e l’inclusione, FCA USA supporta 10 gruppi di risorse aziendali (BRG) i cui obiettivi includono la promozione di una consapevolezza positiva delle diverse persone e problematiche all’interno dell’azienda e di garantire che i prodotti dell’azienda siano personalizzati per clienti diversi.