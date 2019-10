Il caso Bigland contro FCA si deciderà a Detroit

Il caso che coinvolge Fiat Chrysler Automobiles e il capo delle vendite di FCA negli Stati Uniti, Reid Bigland, rimarrà a Detroit. Il giudice distrettuale americano Gershwin Drain ha negato una mozione lunedì dal team legale del gruppo italo americano che chiedeva di trasferire il caso in Delaware. Gli avvocati di FCA hanno tentato di convincere il tribunale a considerare il piano di incentivazione azionaria della casa automobilistica, che “designa il Delaware come giurisdizione esclusiva per qualsiasi questione relativa al piano”.

Una delle affermazioni di Bigland è che la società si è vendicata contro di lui per aver venduto le sue azioni in FCA. Il tribunale ha dichiarato che Bigland è residente nel Michigan, “il luogo in cui sono stati eseguiti gli accordi pertinenti, nonché il luogo in cui si è verificata la presunta condotta di ritorsione”. “Ne siamo contenti. Il Michigan è il forum giusto”, ha dichiarato l’avvocato di Bigland, Deborah Gordon. “Stiamo sollevando richieste di denuncia e ritorsioni che non sono coperte dall’accordo di borsa”

Bigland accusa FCA di trattenere il 90 percento della sua retribuzione dopo aver collaborato con investigatori federali nelle indagini sui dati di vendita gonfiati. La causa di Bigland afferma che FCA si è vendicata contro di lui a causa della sua partecipazione a un’indagine della Commissione su titoli e borsa nel rapporto sulle vendite dell’azienda e sulla sua decisione di vendere le sue azioni FCA.

In parole povere secondo l’accusa il dirigente di FCA è stato utilizzato come capro espiatorio delle pratiche di vendita che sono state modificate a luglio 2016, quando la società ha ammesso che una serie di crescite record si era effettivamente conclusa tre anni prima. Bigland afferma di aver ereditato tale sistema di reportistica sulle vendite, che era stato creato nel 1989. Il dirigente è responsabile delle vendite negli Stati Uniti dal luglio 2011. Ha anche la responsabilità globale di Ram ed è CEO di FCA Canada.

