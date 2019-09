Alfa Romeo: ultimo Porte Aperte di settembre per i Rosso Alfa Days in questo week end

Il mese di settembre si avvia alla chiusura ed Alfa Romeo propone un ultimo week end di Porte Aperte per permettere a tutti i suoi clienti di scoprire le offerte dei Rosso Alfa Days, la campagna promozionale inaugurata ad inizio mese che coinvolge Giulia, Stelvio e Giulietta con una serie di offerte, potenzialmente, molto interessanti.

Per questo week end di sabato 28 e domenica 29 settembre, quindi, il nuovo Porte Aperte permetterà a tutti i potenziali clienti interessati ad una nuova Alfa Romeo di recarsi in concessionaria per scoprire le caratteristiche dei tre modelli della gamma del costruttore italiano e, soprattutto, per scoprire le offerte che termineranno il prossimo 30 settembre.

Manca, quindi, davvero pochissimo alla fine delle promozioni dei Rosso Alfa Days. Per ora non sono ancora trapelate indiscrezioni sulle promozioni di ottobre. Non possiamo escludere che Alfa decida di prorogare le offerte.

Alfa Romeo Giulia e Stelvio: sino a fine mese disponibili a partire da 299 Euro

Sino al prossimo 30 di settembre è possibile acquistare Alfa Romeo Giulia ed Alfa Romeo Stelvio a partire da una rata mensile di 299 Euro. La rata resta fissa mentre il cliente ha la possibilità di scegliere la soluzione per portarsi a casa una delle vetture del marchio italiano. Per i clienti, infatti, c’è la possibilità di scegliere tra il finanziamento, il noleggio e il leasing. La rata mensile resta fissa e parte da 299 Euro.

Per chi sceglie il finanziamento Liberamente Alfa, ad esempio, è possibile acquistare un nuovo Alfa Romeo Stelvio Sport-Tech con motore 2.2 turbo diesel da 160 CV, trazione posteriore e cambio automatico con anticipo di 10.900 Euro e 36 rate mensili da 299 Euro. La rata finale del SUV in questa configurazione è di 23848,78 Euro.

Per la Giulia, invece, c’è la possibilità, sempre optando per il finanziamento Liberamente Alfa, di acquistare la Giulia Sport-Tech con motore 2.2 turbo diesel da 160 CV, con cambio automatico e trazione posteriore con anticipo di 12.065 Euro e 36 rate mensili da 299 Euro. La rata finale per chi opta per questa formula d’acquisto è di 16.879,92 Euro.

Alfa Romeo Giulietta: ecco l’offerta di settembre

Continua sino a fine mese l’offerta promozionale dedicata all’Alfa Romeo Giulietta. La segmento C del marchio italiano, infatti, è disponibile con anticipo di 9 mila Euro e senza alcuna rata mensile per i successivi due anni. All’inizio del terzo anno, il cliente sarà libero di restituire la vettura oppure potrà versare la rata finale, pari a circa metà del valore della Giulietta, ovvero 9203,88 Euro.

I prezzi indicati in quest’esempio riguardano la Giulietta in allestimento base con motore 1.4 turbo benzina da 120 CV. La promozione è valida sulle vetture in pronta consegna che, solitamente, vengono proposte con allestimenti più ricchi. Di conseguenza, quindi, sarà facile trovare una Giulietta più accessoriata anche se con un prezzo d’acquisto leggermente maggiore rispetto a quello riportato nell’esempio.

Ribadiamo, infine, che le offerte indicate per Giulia, Stelvio e Giulietta termineranno il prossimo 30 settembre.