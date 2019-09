SIKA riceve un premio da FCA per l’eccezionale qualità de suo impianto

Sika Automotive ha ricevuto nelle scorse ore un premio da Fiat Chrysler Automobiles per l’eccezionale qualità del suo impianto di Gastonia nella Carolina del Nord. Il premio riconosce i migliori fornitori la cui sede di produzione si trova in Nord America. Lo stabilimento Sika di Gastonia ha ricevuto questo riconoscimento di eccezionale qualità per le sue eccellenti prestazioni come fornitore di tecnologie di smorzamento acustico per i veicoli di FCA.

La gamma di prodotti automobilistici Sika offre soluzioni acustiche specificamente orientate all’eliminazione o alla riduzione del rumore a bassa frequenza, basato sulla struttura, al fine di aumentare il comfort acustico di autista e passeggeri durante la guida. Inoltre, queste tecnologie sono progettate per aiutare i clienti a raggiungere gli obiettivi di efficienza in termini di costi e di alleggerimento del veicolo. Dunque FCA ha voluto riconoscere le eccellenti prestazioni del suo partner premiandolo. I dirigenti di SIKA si sono detti onorati di questo riconoscimento che premia tutti gli sforzi effettuati per rendere la propria azienda sempre più efficiente e funzionale in maniera da soddisfare al meglio i propri partner.

