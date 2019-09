FCA USA guadagna un posto nella lista delle “migliori aziende per le latine”

I redattori della rivista Latina Style hanno selezionato FCA USA come una delle 50 migliori aziende in cui lavorare per le latine nel 2019 negli Stati Uniti. La società si è classificata al 14 ° posto nell’elenco, che sarà presentato nel rapporto LS50 della rivista pubblicato a settembre.

Il rapporto LS50 evidenzia le aziende che hanno dedicato uno sforzo a diverse iniziative di reclutamento e promozione, comprese le società che hanno programmi per reclutare veterani e personale militare. Essa è considerata “la valutazione più rispettata delle opportunità e delle politiche occupazionali dell’America per quanto riguarda le Latine”.

FCA USA si è classificata al 14 ° posto tra le migliori aziende in cui lavorare secondo Latina Style

Più di 800 aziende sono state valutate per l’inclusione nell’elenco e questo è il 16 ° anno in cui la società è stata inclusa nella Top 50 Report da quando il benchmark è stato istituito nel 1998. “Gli sforzi di diversità e inclusione di FCA USA sono fondamentali per la nostra strategia aziendale e la nostra capacità di attrarre e trattenere i migliori talenti”, ha affermato Alisa Nagle, Responsabile delle risorse umane di Fiat Chrysler in Nord America .

“Questo risultato riflette il nostro impegno a rispettare e coinvolgere pienamente tutte le persone e le culture nella nostra azienda”. La rivista Latina Style ha iniziato il rapporto LS50 come “una ricerca per esplorare più a fondo il mondo degli affari e fornire informazioni utili sulla crescente importanza del reclutamento di latine nel mondo professionale”.

Nel 1997, con l’assistenza del Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti, della Commissione per le pari opportunità di lavoro degli Stati Uniti e delle organizzazioni ispaniche nazionali, la rivista ha sviluppato un sondaggio completo che viene inviato ogni anno alle aziende. Il Rapporto LS50 evidenzia i programmi di leadership di ciascuna azienda selezionata, i benefici per i dipendenti e la rappresentanza latina nelle posizioni senior.

“Ci congratuliamo con FCA USA per le eccezionali opportunità di avanzamento di carriera che continua a offrire ai suoi dipendenti”, ha dichiarato Robert Bard, Presidente e CEO della rivista Latina Style. “Un risultato così eccezionale può essere raggiunto solo quando vi è il pieno impegno in tutta l’azienda per la diversità e l’inclusione”.

Ti potrebbe interessare: FCA USA e Canada passeranno alla rendicontazione trimestrale delle vendite