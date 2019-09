Fiat Chrysler inaugura un nuovo showroom a Bogotà

L’apertura di un nuovo show room per i marchi del gruppo Fiat Chrysler Automobiles ( Jeep, Dodge, RAM e Fiat ) è stata recentemente annunciata da Automotores Comagro, uno dei rivenditori più famosi e antichi a Bogotá. La notizia è stata data nel mezzo della celebrazione del 25 ° anniversario del marketer. La vetrina, situata in Avenida Calle 100 # 60 – 47 nella capitale apre le porte ai veicoli di FCA. Per Luis Torres, direttore di Jeep, Dodge, RAM, Fiat e Mopar per la Colombia, l’inaugurazione ” conferma il buon momento che attraversano i nostri marchi, e inoltre, è in linea con i piani che abbiamo elaborato come distributori”.

A Bogotá nuovo showroom per i marchi del gruppo Fiat Chrysler grazie a Automotores Comagro

Inoltre sono in molti a ritenere che questa inaugurazione dimostra il forte interesse del gruppo Fiat Chrysler Automobiles nel continuare ad espandersi in Colombia, tenendo conto che solo Jeep e Fiat hanno venduto 2.321 auto nel 2019, 261 in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, secondo Andemos. Insomma un’altra buona notizia dal Sud America per il gruppo italo americano che ormai non fa più mistero di volersi espandere ulteriormente in quel continente come dimostrano gli enormi investimenti annunciati negli scorsi mesi per l’America Latina.

