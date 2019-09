Fiat Chrysler affitta un edificio in USA per un nuovo centro di formazione

Il Gruppo Opus ha annunciato che Fiat Chrysler Automobiles ha firmato un contratto di locazione a Remington per un edificio di 112.049 metri quadrati situato nel Carlow Corporate Center, un parco commerciale consolidato a Bolingbrook, Illinois. La casa automobilistica occuperà 25.523 metri quadrati, utilizzando lo spazio come una struttura di formazione per i suoi dipendenti.

La costruzione di questo edificio fu completata a novembre 2016. Fiat Chrysler Automobiles occuperà il suo spazio a partire da gennaio 2020. Opus è stato sviluppatore, costruttore di design e architetto, ingegnere strutturale e interior designer per l’edificio. Jordan Decker e Chris Cobb con Cushman & Wakefield rappresentavano FCA e Dominic DeRose, Vern Shultz e Charles Canale con Colliers International rappresentavano Opus nell’accordo.

“Siamo entusiasti di avere Fiat Chrysler Automobiles come inquilino a lungo termine nel nostro edificio”, ha dichiarato Josh Bauer, direttore dello sviluppo immobiliare presso Opus. “Questo accordo è un vero esempio della perseveranza del nostro team per completare una transazione che soddisfa le esigenze di FCA e dei suoi dipendenti”. Tra le molte caratteristiche che hanno attratto FCA nella proprietà c’era la sua posizione ideale.

Situato su nove acri nel corridoio industriale I-55, questo progetto si trova a solo mezzo miglio da Weber Road, uno svincolo I-55 primario con facile accesso all’autostrada. Inoltre, l’edificio include comfort desiderabili e offre opzioni di spazio flessibili per il nuovo inquilino, come un’altezza libera di 28 piedi, fino a 242 posti auto, tre porte carrabili, 11 banchine di carico con spazio per ulteriore espansione, sistemi di illuminazione all’avanguardia e un sistema antincendio ESFR.