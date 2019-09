Ferrari 812 Superfast Spider emerge prima del debutto ufficiale

Ferrari prevede di presentare due nuove roadster alla fine di questo mese. La prima presunta immagine della Ferrari 812 Superfast Spider è stata pubblicata su Instagram. Apparentemente catturata in occasione di una presentazione privata a Maranello, la foto rivela che la roadster seguirà le linee estetiche della versione coupé attuale. Tuttavia, notiamo dei cambiamenti significativi presenti sul montante anteriore, oltre alla presenza di modifiche ai sedili e al cofano posteriore.

Il più grande cambiamento su questa vettura sarà sicuramente il tetto. Non è al momento chiaro se il modello avrà un hard top retrattile oppure un tetto completamente rimovibile ma sicuramente la Ferrari 812 Superfast Spider offrirà un’esperienza all’aria aperta che i fan del cavallino rampante apprezzeranno sicuramente.

Proprio come la versione coupé, la roadster della casa automobilistica modenese nasconderà sotto il cofano un motore V12 da 6.5 litri con potenza di 800 CV e 718 nm di coppia massima, abbinato a una trasmissione a doppia frizione a 7 rapporti che scarica l’intera potenza sulle ruote posteriori. Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 2,9 secondi mentre la velocità massima raggiunta è pari a 340 km/h.

Non sappiamo se la spider garantirà le stesse prestazioni oppure perderà qualche secondo e/o km/h visto che in generale le roadster sono meno aerodinamiche e pesano un po’ di più delle coupé.

Ferrari ha deciso di saltare il Salone di Francoforte ma la vettura dovrebbe essere comunque presentata a breve. Questa dovrebbe essere affiancata dalla F8 Spider, la versione decappottabile della F8 Tributo.

Sotto il cofano dovremmo trovare un propulsore V8 da 3.9 litri con potenza di 720 CV e 770 nm di coppia. Tali numeri dovrebbero permettere alla supercar di accelerare da 0 a 100 km/h in circa 2,9 secondi.

Qui sotto trovate un breve video teaser postato dalla stessa Ferrari che suggerisce la presentazione ufficiale della Ferrari 812 Superfast Spider prevista per il 9 settembre.

New sensations and extraordinary experiences

are right around the corner. You won’t want to

miss the live streaming from Maranello on

Monday September 9th, CET 09:45 AM.#UniversoFerrari pic.twitter.com/yspUbVrBTl

— Ferrari USA (@FerrariUSA) September 6, 2019