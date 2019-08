La Francia afferma che per il momento non ci sono nuovi colloqui tra Renault e Fiat Chrysler

Un funzionario del governo francese ha dichiarato venerdì che non sono state organizzate discussioni sulla fusione tra le case automobilistiche Renault e Fiat Chrysler, dopo che il capo della Fiat ha indicato che sarebbe stato aperto a riprendere i colloqui su un accordo. “Per quanto ne so, non ci sono nuove trattative tra Fiat e Renault”, ha detto a Radio Classique, Martin Vial, che dirige l’agenzia che gestisce le partecipazioni statali in Francia. La Francia possiede il 15 per cento di Renault e Vial dunque conosce bene quella che è la situazione relativa ai colloqui tra Renault e Fiat Chrysler.

Per il momento i colloqui tra Renault e Fiat Chrysler si sono fermati

Secondo quanto riferito, la reticenza del governo a sostenere un accordo senza il supporto del partner dell’alleanza di lunga data di Renault, Nissan, ha avuto un ruolo importante nello spingere FCA a ritirarsi dalla trattativa, sebbene la Francia abbia negato ogni responsabilità. “In ogni caso, per lo stato, la priorità è l’alleanza (Nissan) e il suo progetto industriale”, ha detto Vial. “Finché questa priorità non sarà effettivamente attuata, non c’è motivo di prendere in considerazione altre operazioni”, ha affermato.

Una fusione tra Renault e Fiat Chrysler avrebbe creato la terza casa automobilistica più grande del mondo, superando sia la Volkswagen che la Toyota nelle vendite annuali di veicoli. E includendo gli altri partner dell’alleanza Nissan e Mitsubishi, il gruppo derivante dalla fusione sarebbe stato il primo al momento per numero di vendite con circa 15 milioni di auto e camion all’anno. “Tali legami ovviamente hanno molto senso”, ha detto Vial. “Ma non possiamo fare nulla senza lo storico partner della Renault, che è Nissan.”