Fiat Professional al Caravan Salon di Düsseldorf 2019

Fiat Professional protagonista al Caravan Salon di Dusseldord 2019. Fiat Ducato MY 2020 farà il suo debutto tedesco in occasione del principale evento mondiale dedicato ai Veicoli Ricreazionali, un settore in continua crescita che coinvolge tutti i mercati. Protagonista la base camper di Ducato, l’indiscussa leader del settore: più di 500.000 famiglie l’hanno scelta in Europa e per la dodicesima volta consecutiva è la “Miglior base per camper dell’anno”. Nello stand saranno presenti quattro basi camper Ducato, in rappresentanza delle innumerevoli soluzioni che il modello consente, mentre all’esterno i visitatori potranno guidare due nuovi esemplari di Ducato.

Sempre a Dusseldrof Fiat Professional mostrerà come novità assoluta l’avanzato cambio automatico “9Speed” a nove marce che è best-in-class in termini di peso e coppia motrice: sulla versione 180 CV arriva alla quota record di 450 Nm. All’esordio inoltre anche i nuovi motori Euro 6d- TEMP, ancora più performanti e rispettosi dell’ambiente, con quattro declinazioni di potenza: 120, 140, 160 e 180 CV. Ducato è “Leader in freedom”, e la sua attenzione al cliente si esprime anche attraverso una vasta gamma di servizi, sviluppati insieme a Mopar. Si rinnova così la dedizione esclusiva di Fiat Professional al settore dei veicoli ricreazionali.