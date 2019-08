GAC e Fiat Chrysler richiamano 9.052 auto

In Cina, GAC e Fiat Chrysler Automobiles nelle scorse ore hanno iniziato a richiamare 9.052 auto a causa di problemi con il software del modulo di controllo dell’alimentazione. A partire dal 9 agosto, il richiamo riguarda i modelli Compass 2019 alimentati dal motore 1.3T e prodotti tra il 28 febbraio e il 25 luglio 2019. Questo almeno secondo quanto riferisce una dichiarazione dell’Amministrazione statale per la regolamentazione del mercato.

Il software del modulo di controllo dell’alimentazione difettoso in alcune delle auto coinvolte nel richiamo può causare guasti al motore, ponendo rischi per la sicurezza. La casa automobilistica italo americana ha dichiarato che aggiornerà gratuitamente il software del modulo di controllo dell’alimentazione difettoso con il minimo disagio per gli automobilisti coinvolti. Al momento non si segnalano incidenti gravi causati da questo difetto. Vi informeremo naturalmente nel caso in cui dovessero arrivare nuovi dettagli a proposito di questo richiamo che ricordiamo interessa in Cina poco più di 9 mila auto di Fiat Chrysler Automobiles e GAC in Cina.

