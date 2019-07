Addison Capital vende 19.857 azioni di Fiat Chrysler

Addison Capital Co ha ridotto le partecipazioni in azioni di Fiat Chrysler Automobiles del 45,2% nel secondo trimestre, secondo Holdings Channel.com. La società possedeva 24.099 azioni della società dopo aver venduto 19.857 azioni nel periodo. Le partecipazioni di Addison Capital Co in Fiat Chrysler Automobiles ammontavano a $ 333.000 alla fine dell’ultimo periodo di riferimento.

Diversi altri hedge fund hanno anche apportato modifiche alle loro posizioni nella società. AQR Capital Management LLC ha aumentato le sue partecipazioni in Fiat Chrysler Automobiles del 35,0% nel primo trimestre. AQR Capital Management LLC ora possiede 22.405.702 azioni del capitale sociale del valore di $ 333.709.000 dopo aver acquisito ulteriori 5.807.093 azioni nell’ultimo trimestre. Amundi Pioneer Asset Management Inc. ha aumentato le sue partecipazioni in Fiat Chrysler Automobiles del 2,2% nel primo trimestre. Amundi Pioneer Asset Management Inc. ora possiede 15.684.533 azioni del valore della società valutate a $ 232.917.000 dopo aver acquisito ulteriori 334.243 azioni nell’ultimo trimestre. Norges Bank ha acquisito una nuova posizione in Fiat Chrysler Automobiles nel quarto trimestre del valore di circa $ 173.203.000.

La Banca nazionale svizzera ha aumentato le sue partecipazioni in Fiat Chrysler Automobiles di 4. 0% nel primo trimestre. La Banca nazionale svizzera ora possiede 5.106.305 azioni del valore della società valutate a 76.083.000 $ dopo aver acquisito ulteriori 197.546 azioni nell’ultimo trimestre. Infine, Clark Estates Inc. NY ha aumentato la propria partecipazione in Fiat Chrysler Automobiles del 69,1% nel primo trimestre. Clark Estates Inc. NY possiede ora 2.198.507 azioni del valore della società valutate a $ 32.648.000 dopo l’acquisto di ulteriori 898.507 azioni durante il periodo.

Gli investitori istituzionali detengono il 26,53% delle azioni della società.