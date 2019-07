Modine è stata nominata finalista ai FCA North American 2019 Supplier of the Year Awards

Modine, leader globale nella tecnologia e soluzioni di gestione termica, è stato riconosciuto all’inizio di questo mese da Fiat Chrysler Automobiles (FCA), come uno dei tre finalisti alla Conferenza annuale dei fornitori del 2019 e alla cerimonia di premiazione nella categoria Fornitori di sistemi di motori. Questi premi riconoscono le aziende che hanno dimostrato un eccezionale impegno nei confronti di FCA, fornendo prodotti e servizi innovativi, di alta qualità.

I destinatari del premio sono stati determinati sulla base di una valutazione delle prestazioni del Balanced Scorecard (EBSC) di ciascun fornitore nel 2018. L’EBSC è un sistema di valutazione che misura le metriche operative, come costo, consegna, qualità e garanzia, insieme a metriche strategiche come la diversità, partnership e sostenibilità. I dirigenti senior di FCA nominano i fornitori da riconoscere.

“Siamo estremamente orgogliosi di questa nomina da parte di FCA in quanto dimostra il duro lavoro e gli sforzi dei dipendenti nella nostra struttura di Lawrenceburg nel Tennessee , insieme alle partnership positive che abbiamo favorito con l’ingegneria di FCA“, ha dichiarato Tom Burke , Presidente di Modine e amministratore delegato. “È un onore essere riconosciuto per il nostro impegno e le nostre prestazioni”.

“Il nostro team ha lavorato molto duramente lo scorso anno per aumentare le nostre metriche sulle prestazioni EBSC, ottenendo in definitiva un punteggio di 97 su 100”, ha dichiarato Joel Casterton, vicepresidente Modine di Vehicular Thermal Solutions. “Avere il nome Modine come finalista per questo premio nella categoria Fornitori di sistemi di motori, ribadisce che il nostro duro lavoro sta dando i suoi frutti”.