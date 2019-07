UAW e FCA aprono i colloqui contrattuali per il 2019

Il Presidente della UAW, Gary Jones e il Chief Operating Officer di FCA, Mark Stewart hanno aperto i colloqui contrattuali del 2019 con un cerimoniale di stretta di mano durante un evento odierno presso il complesso Auburn Hills della Società con membri dei team di leadership di entrambe le organizzazioni presenti. Nelle sue osservazioni, Stewart ha parlato della necessità di trovare modi innovativi per preparare l’azienda per i prossimi quattro anni e oltre.

FCA e UAW inaugurano i colloqui per il nuovo rinnovo contrattuale quadriennale

“Il nostro settore sta subendo una trasformazione enorme, una più profonda di qualsiasi altra da quando le auto per le masse sono esplose sulla scena più di 100 anni fa”, ha detto. “È una trasformazione guidata da tecnologie dirompenti e dalla consapevolezza della società che abbiamo bisogno di proteggere l’ambiente per la prossima generazione”. Stewart ha fatto riferimento alla sua esperienza personale in una serie di settori come aver mostrato come la rottura possa essere un’opportunità per creare valore per tutti gli stakeholder. “Incoraggio tutti noi a pensare a questa nuova interruzione nel settore automobilistico”, ha affermato Stewart.

Ha riconosciuto la forza lavoro oraria per abbracciare World Class Manufacturing, il sistema di produzione della Società, e promuovere una cultura di sicurezza, flessibilità ed efficienza. “Ogni giorno, i nostri dipendenti dimostrano creatività nel trovare soluzioni e superare le sfide per migliorare se stessi, sostenere i loro colleghi e provvedere alle loro famiglie e ai loro cari”, ha affermato. Ma Stewart ha avvertito che è importante ricordare le lezioni apprese in caso di fallimento.

“Non possiamo e non vogliamo ripetere le azioni che ci hanno messo in quella posizione finanziaria pericolosa”, ha detto. “Non possiamo tornare ai vecchi modi di fare affari o rischiamo di vedere lo stesso risultato. “Siamo impegnati a negoziare un accordo che consentirà di continuare gli investimenti nel nostro futuro insieme e creare opportunità per i nostri dipendenti, le loro famiglie e le comunità in cui viviamo e lavoriamo”, ha detto Stewart. La cerimonia segna l’inizio ufficiale della contrattazione su un nuovo accordo quadriennale, che scade alle 23:59 del 14 settembre.