Jeep Compass e Renegade ora si possono noleggiare tramite Amazon

Leasys, una società operante nel settore del noleggio a lungo termine controllata da FCA Bank, ha deciso di lanciare, attraverso Amazon, un’offerta davvero interessante per questa estate. La nuova promozione è rivolta in particolare agli amenti dei veicoli Jeep.

Fino al 15 settembre 2019, sarà disponibile un voucher su Amazon che permetterà di noleggiare un Jeep Renegade o una Compass presso tutti i Leasys Mobility Store presenti in Italia attraverso due formule pensate appositamente per le vacanze estive.

Jeep: Leasys propone Renegade e Compass a noleggio per 2 o 7 giorni

La prima prevede 2 giorni di noleggio ideale per il weekend (sabato e domenica con possibilità di restituzione anche il lunedì) al costo di 59 euro. La seconda, invece, prevede una durata di 7 giorni al costo di 189 euro.

Dunque, grazie a questa nuova offerta proposta da Fiat Chrysler Automobiles, sarete in grado di assaporare il piacere di guida proposto dai veicoli Jeep e in particolare dal Renegade e dalla Compass.

Una volta effettuato l’acquisto del voucher su Amazon, vi basterà semplicemente collegarvi alla pagina dedicata presente sul sito di Leasys, digitare il codice comperato, scegliere la vettura desiderata e completare la prenotazione con almeno 24 ore di anticipo rispetto alla data di inizio del noleggio così darete la possibilità all’azienda di verificare la disponibilità del modello scelto.

Fatto questo passaggio, il SUV desiderato potrà essere ritirato presso uno dei Mobility Store di Leasys presenti in tutto il Paese. In entrambi casi, il prezzo include anche km illimitati, copertura per danni, furto e incendio e tasse aeroportuali.

Oltre a questo, tutti coloro che acquisteranno il voucher su Amazon e richiederanno la carta di credito FCA Bank entro il 30 settembre, potranno usufruire del Bonus Drive che regala un weekend di noleggio Leasys del valore di 59 euro.

Se ciò non bastasse, è previsto uno sconto del 15% sull’importo totale del noleggio a breve termine prenotato sul sito di Leasys e una riduzione del 50% sul deposito cauzionale nel momento in cui si ritira la vettura preferita.