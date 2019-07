Ferrari Enzo: un esemplare Giallo Modena in vendita a Londra

Una bellissima Ferrari Enzo è attualmente in vendita a Londra e si differenzia dalla maggior parte degli altri esemplari prodotti dalla casa automobilistica modenese. Questo particolare esemplare, venduto da DD Classics su Piston Heads, infatti, è dipinto nella colorazione Giallo Modena.

Non è chiaro quante Enzo siano state prodotte con questa particolare tonalità di giallo ma sicuramente sono molto più rare di quelle rosse. La descrizione dell’annuncio di vendita riporta che la supercar ha avuto soltanto un proprietario e questo risiede a Monaco.

Ferrari Enzo: DD Classics mette in vendita una versione Giallo Modena

Stando ai km percorsi, esattamente 12.703, l’uomo non ha avuto paura al guidare questa potente vettura. Oltre alla Ferrari Enzo, il rivenditore ha messo in vendita la certificazione rilasciata dalla fabbrica Ferrari, le targhe originali, un portafoglio in pelle e altro ancora.

L’abitacolo di questo esemplare Giallo Modena è altrettanto spettacolare quando l’esterno grazie a una combinazione di pelle nera e gialla. Almeno dalle foto, sembra che l’auto sia in ottime condizioni e soprattutto pulita. Il cavallino rampante ha costruito in totale solo 399 esemplari della sua Enzo (più una data al Vaticano per beneficenza).

Ciascuna unità è equipaggiata da un motore V12 aspirato da 6 litri con potenza di 660 CV a 7800 giri/min e 657 nm di coppia massima, abbinato a un cambio sequenziale F1 a 6 rapporti con paddle al volante. Purtroppo, il venditore non ha menzionato il prezzo di vendita ma qualcosa ci dice che si avvicini ai 2 milioni di dollari.

Vi ricordiamo che l’auto è stata prodotta dal 2002 al 2004 in occasione dei 55 anni di attività di Maranello. Abbiamo di fronte una delle auto del cavallino rampante più amate e ricercate da appassionati e acquirenti del marchio italiano, presentata ufficialmente al Salone di Parigi nell’ottobre del 2002.

Sia il telaio che la carrozzeria sono stati realizzati in fibra di carbonio mentre i freni sono in composito ceramica-carbonio. La Ferrari Enzo è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 3,65 secondi e di raggiungere una velocità massima di oltre 350 km/h.